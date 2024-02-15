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Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sağanak! Çay taştı, köprü yıkıldı

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#DİYARBAKIR#Şanlıurfa#Yağış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 14:06

Diyarbakır'da sağanak nedeniyle çay taştı, köprü yıkıldı, 2 menfezde hasar oluştu. Şanlıurfa’da ise Zengeçur Çayı üzerindeki köprünün çökmesiyle kırsal mahallelere ulaşım durdu.

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Diyarbakır'da gece etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çermik ilçesinde Sinek Çayı taştı, bazı piknik alanları zarar gördü. Çınar ilçesi kırsal Sevindik Mahallesi Küme Evleri'nde de 2 menfezde hasar oluştu. Köy sakinleri, menfezlerin üzerine el arabaları ile kum ve mucur taşıdı. Cep telefonu kamerası ile o anları görüntüleyen Ali Kaçar, yağmurdan dolayı derenin taştığını belirterek, "Bugün öğrencilerimiz okula gitmedi. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Lütfen bize yardım edin, çocuklarımız okula gitmek istiyor. İki servimiz var ama ikisi de çalışmıyor. İki köprümüz olsa bu yol böyle olmayacaktı. Yardım istiyoruz. Böyle olursa çocuklarımız 1 ay okula gitmeyecek. Bize sadece köprü lazım" dedi.

KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Kayapınar ilçesinde de kırsal Esentepe ve Güleçoba mahalleleri arasında, Beloğlu Deresi'nin geçtiği köprü, yağışlarla hasar gördü. Giriş kısmı çökünce, birçok kırsal mahalleyi birbirine bağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. Esentepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Zülküf Yıldırım, "Şu anda geçişler yok. Yetkililere haber verdik. Sabah gelip, yola şerit çektiler" diye konuştu. (DHA)

 

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ŞANLIURFA'DA SAĞANAK YAĞIŞTA KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, etkili olan sağanak yağış bölgede etkili oldu.

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sağanak Çay taştı, köprü yıkıldı

Yağışlar nedeniyle Zengeçur Çayı üzerindeki köprünün çökmesiyle kırsal mahallelere ulaşım kesildi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sağanak Çay taştı, köprü yıkıldı

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sağanak Çay taştı, köprü yıkıldı

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#DİYARBAKIR#Şanlıurfa#Yağış

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