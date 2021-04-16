MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
GeriGündem Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 592. gününde sürüyor.

Anne Güzide Demir, evlatları için başlattıkları eylemi kararlılıkla devam ettirdiklerini söyledi.

Demir, 1,5 yıldır eylem çadırında olduğunu ifade ederek, HDP'nin evladını kandırıp dağa götürdüğünü ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirtti.

Oğlunu çok özlediğini ve HDP'den istediğini dile getiren Demir, "Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim, eve dön. Orası senin yerin değil." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl de 592 gündür evlatları için başlattıkları eyleme devam ettiklerini aktardı.

Oturma eylemini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını bildiren Bingöl, "HDP'nin ipini pazara çıkaracağız. Artık çocuk götürmesin, başka anne ve babaları yakmasın. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan nerede polisi, askeri görürsen teslim ol." ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi