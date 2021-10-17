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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 776'ncı gününde sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer Koç, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini söyleyerek, "Kızım HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildi" dedi.

Koç, PKK ve HDP'den kızını istediğini ifade ederek, "Kararlıyız, evlatlarımızı almadan HDP'nin kapısından ayrılmıyoruz." diye konuştu.

Kızına seslenen Koç, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Muhammed Canbey için eylem yapan anne Hatice Ay ise 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını belirtti.

Çok acı çektiğini dile getiren Ay, "Oğlumu kandırdılar, götürdüler. Buradan kalmıyoruz. Çocuğumuzu HDP'den istiyoruz. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Ay, "Muhammed oğlum gel, eve dön. 7 seneden beri sana hasret kaldım. Seni özledim. Devlete, adalete, güvenlik güçlerine teslim ol." ifadelerini kullandı.

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"EKREM İMAMOĞLU BİZİ ZİYARETE ETMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI"

Baba Süleyman Aydın da oturma eylemi yapan aileler adına gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Diyarbakır'a geldiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu ancak kendilerini ise ziyaret etmediğini söyledi.

776 gündür evlat nöbetini sürdürdüklerini ifade eden Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen anne ve babaların HDP il binası önünde çocuklarını istediğini belirtti.

"Dün Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a geldiğini öğrendik. İlk önce evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra üzüldük. Ekrem İmamoğlu bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Maalesef genel başkanları da ziyaret etmedi." diyen Aydın, İmamoğlu ve CHP'ye tepkilerini dile getirdi.

Aydın, "Bize destek versinler, bu anne ve babaların feryadını artık duysunlar. Kararlı bir şekilde burada mücadelemize devam edeceğiz. HDP ve CHP'yi de vicdana davet ediyoruz." dedi.

 

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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