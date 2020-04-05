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ANKARA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Diyanet: ‘Umrecilere ateş düşürücü vermedik’

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Diyanet: ‘Umrecilere ateş düşürücü vermedik’
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DİYANET İşleri Başkanlığı uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Diyanet’ten yapılan açıklama şöyle: “Bir siyasi partinin yöneticisinin, basın toplantısında dile getirdiği, ‘Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdi’ iddiası tamamen gerçek dışıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde, bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir.”

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