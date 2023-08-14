Diyanet İşleri Başkanlığı, imam Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

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Halil Konakçı, sosyal medya paylaşımında, "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. 'Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın' tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahu ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu paylaşım ile iglili Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basın toplantısında, "İYİ Parti ailesi Hatay hakkında bir provokatör şahsın yaptığı açıklamanın net bir şekilde karşısındadır. Türk milletini rencide eden bu açıklamanın kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Binlerce yıldır Türk toprağı olan ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Hatay'ın misakı milli sınırları içinde olduğu asla unutulmamalıdır. Kutsal kabul edilen imamlık mesleğine sahip olması dini hassasiyetlerin de sömürülmesine bir örnek teşkil etmektedir. Acaba birileri bu yolla toplumsal kutuplaşmayı kökleştirip bir propagandaya alet etmek mi istiyor?" dedi.

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Zorlu, sabah saatlerinde genel başkan Meral Akşener adına Diyanet İşleri Başkanlığını aradığını belirterek, "İl dışında olduğunu ifade ettiler ve başkan yardımcısı ile görüştüm. Genel Başkanımızın bu şahısla ilgili nasıl bir işlem yapılacağını öğrenmek istediğimizi kendilerine ifade ettim. Bize ardından verilen cevapla, an itibari ile kendisi ile ilgili işlem başlatıldığını bizlere ifade ettiler. Biz de bunu kamuoyu ile paylaştık. Ayrıca Muğla Milletvekilimiz Metin Ergun bugün Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Biz bunun nasıl sonuçlanacağını takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.