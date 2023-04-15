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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki

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#Ali Erbaş#Kur’An-I Kerim#Türk Bayrağı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 03:30

Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı 'aşağılık' olarak tanımlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları ve vicdan sahibi bütün yürekleri sessiz kalmamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırının tekrarlanmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bir insan hakkı ve özgürlük değildir! Danimarka’da bir kere daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza yönelik aşağılık saldırı gerçekleştirildi. Bu aşağılık saldırının faillerini ve buna izin veren Danimarkalı yetkililerin sergilediği bu tutumu lanetliyorum. Yapılan bütün uyarılara rağmen Müslümanların değerlerine ve kutsallarına karşı gerçekleştirilen saldırıların özgürlük kisvesi altında koruma altına alınması ve buna benzer eylemlerin her geçen gün artması kabul edilemez bir hal almıştır. Avrupa başta olmak üzere Batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları ve vicdan sahibi bütün yürekleri sessiz kalmamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum.” 

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#Ali Erbaş#Kur’An-I Kerim#Türk Bayrağı

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