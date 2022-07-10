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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye’nin hac organizasyonunda geldiği nokta bizi sevindiriyor

#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş#Hac#Bayramlaşma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye’nin hac organizasyonunda geldiği nokta bizi sevindiriyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de “2022 Hac Organizasyonu”nda görevli ekip başkanları ve personeliyle bayramlaştı. Erbaş, “Türkiye’nin hac organizasyonunda geldiği nokta bizi sevindiriyor” dedi.

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Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası’nda düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ekip başkanları ve personelin haclarını ve bayramlarını tebrik etti. Erbaş, bu yıl cuma günü Arafat’ta vakfeye durulduğunu ve bu durumun ‘hacc-ı ekber’ olarak değerlendirildiğini ifade ederek, “En büyük hac nasip oldu. Vakfemizi, dualarımızı yaptık. Şeytan taşlamaları yaptıktan sonra inşallah 40 bine yakın vatandaşımızın hacıları tamam olmuş olacak” dedi.

Erbaş, hacıların tamamı Türkiye’ye intikal edinceye kadar ekiplerin Mekke ve Medine’de görevlerine devam edeceklerini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre organizasyonundaki başarılarından bahseden Başkan Erbaş, “İslam ülkelerinin temsilcilerinden, Suudi Arabistan yetkililerinden ve Hac Bakanından, Türkiye’nin hac konusundaki geldiği noktayı duymak bizi sevindiriyor. Sadece onlardan değil Suudi Arabistan yetkililerinden ve Hac Bakanından duymak da bizi sevindiriyor. Ülkemiz adına sevindiriyor ve sorumluluğumuzu da artırıyor. Bizim sorumluluğumuz çok fazla ve örnek olmamız gerekiyor” diye konuştu.

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"TÜRK MİLLETİ KURMUŞ OLDUĞU DEVLETLERLE MEDENİYETİMİZE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR"

Erbaş, geçmişte Türkiye’nin ümmete her zaman destek olduğunu ve ümmetin birliğini sağladığını belirterek, “Türk milleti kurmuş olduğu devletlerle medeniyetimize öncülük etmiştir. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz çok fazla ve örnek olmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Hacda hizmet etmenin sadece bir görev olmadığını aynı zamanda bir ibadet olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "O ibadetlerimizi Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. “Amel defterimizde ‘İkra kitabek’ denildiği zaman burada yapmış olduklarımız, geçirmiş olduğumuz her anımız karşımıza çıkacak. O ibadetlerimizi Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

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