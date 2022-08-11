Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistanlı heyeti kabul etti

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Federal Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan Iqbal Chaudhary, Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanı Senatör Muhammed Talha Mahmood ve Mevlana Fazlur Rehman’dan oluşan Pakistanlı heyet, Ankara’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüştü. Görüşmede, bu yılın başında Pakistan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Erbaş iki ülkenin dini, tarihi, siyasi ve medeniyet bağlarını güçlü olduğunu dile getirdi. Erbaş, Pakistanlı heyete, Diyanet İşleri Başkanlığının yapısı, organizasyonu ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında dini kurumların yönetimindeki tecrübesini paylaştı.



Federal Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal ise iyi yönetişim, insan haklarının korunması ve herkes için eşitlik ve kalkınmanın sağlanması yoluyla İslam'ın gerçek imajını yayma ihtiyacının önemini vurguladı. Akbal ayrıca din işlerinin yönetimi konusunda deneyim paylaşımı ve karşılıklı öğrenme konularında iki ülkenin daha yakından işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi.