Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’a gitti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Sporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar Uçak rota değiştirdiSporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar! Uçak rota değiştirdi#Manchester City
Yeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladıYeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladı!#Fahrettin Koca
Canlı | Kadıköyde gol sesi Skor...Canlı | Kadıköy'de gol sesi! Skor...#Fenerbahçe
ABDden bomba iddia Bu bahanelerle saldırabilirlerABD'den bomba iddia! 'Bu bahanelerle saldırabilirler'#Antony Blinken
Bakan Kocadan umut veren mesaj: Gelişmeler genel olarak olumluBakan Koca'dan umut veren mesaj: 'Gelişmeler genel olarak olumlu'#Koronavirüs
Karma Komisyondan HDPli Semra Güzel için kararKarma Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel için karar#Semra Güzel
Rus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovduRus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu!#Rusya
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorumZor günler geçiren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum!#Kraliçe Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’a gitti

#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş#Pakistan
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’a gitti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan’a gitti. Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edilecek olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası İslam Üniversitesi’nde İslamofobi konulu konferans verecek.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığından bir heyetle Pakistan’a gitti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Lahor Allame İkbal Uluslararası Havalimanı’nda Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri tarafından karşılandı. Başkan Erbaş, karşılamada dost ve kardeş ülke Pakistan’da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başkan Erbaş, Pakistan programı kapsamında önce Lahor’da ardından Başkent İslamabad’da temaslarda bulunacak.

Başkan Erbaş, Lahor’da Badşahi Camii’nde Cuma namazı kıldıracak, ardından Sahipzade Ahmet Ali İslam Enstitüsü’nde konferans verecek. Pencap Valisi Muhammed Server’i de ziyaret edecek olan Başkan Erbaş, Cumartesi günü de Pencap Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Seyid Hassan ile bir araya gelecek.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’a gitti



Başkan Erbaş’ın Pakistan programının ikinci durağı başkent İslamabad olacak. Pakistan Başbakan’ı İmran Han tarafından kabul edilecek olan Başkan Erbaş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser, Din Hizmetleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri, Federal Eğitim Bakanı Şevket Mahmut’u ziyaret edecek. Ziyaretlerde heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca Başkan Erbaş, Uluslararası İslam Üniversitesi’nde İslamofobi konulu bir konferans verecek.

Başkan Erbaş’a Pakistan ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş eşlik ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş#Pakistan

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme