Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bazı temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya geldi. Erbaş, beraberindeki heyetle Priştine Merkez Camii ve Külliyesi inşaat alanını ziyaret etti. Erbaş'a, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin eşlik etti. İncelemelerde bulunan Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlara kolaylıklar diledi.

ULUSLARARASI MAARİF OKULU'NU ZİYARET

Erbaş, daha sonra Priştine'de bulunan Uluslararası Kosova Maarif Okulu'nu ziyaret etti. Okul yönetimi tarafından karşılanan Erbaş, yetkililerden okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sınıfları da gezen Erbaş, öğrencilerle sohbet etti.

DİN GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Priştine'de din görevlileriyle bir araya geldi. Kosova'da yapılan din hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş, çalışmalarında başarılar diledi.