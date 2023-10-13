Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail, Müslümanlara zulmün her çeşidini reva gördü

Haberin Devamı

İslam'ın barış, esenlik ve adalet dini olduğunu belirten Erbaş, Hz. Muhammed Mustafa'nın savaşın bir ahlakı ve hukuku olduğunu tüm dünyaya öğrettiğini söyledi. Hz. Muhammed'in savaşta dahi olsa kadınlara, yaşlılara, çocuklara, mabetlere, hatta bitki ve hayvanlara asla zarar verilmemesini emrettiğini ifade eden Erbaş, "Müminlerin bayramı olan bu mübarek cuma gününde yine yüreklerimiz yangın yerine döndü. Gönüllerimiz ise mahzundur. Hz. Ömer'in özgürleştirdiği ve barış yurduna dönüştürdüğü Kudüs'te, Filistin'de yine masum canlar hayattan koparılmaktadır. Mümin kardeşlerimiz, yerlerinden ve yurtlarından edilmektedir. Dünyanın en tahrip edici bombaları altında masum çocukların, kadınların, silahsız insanların ve yaşlıların feryatları, vicdanları ve insafları olan herkesi derinden yaralamaktadır" dedi.



'İSRAİL, MÜSLÜMANLARA ZULMÜN HER ÇEŞİDİNİ REVA GÖRDÜ'



Erbaş, yaklaşık 1 asır önce Filistin topraklarında barış ve huzura son verilerek fitne ve zulmün tohumları ekildiğini kaydederek, "İsrail, Müslüman coğrafyanın bağrına saplanan paslı bir hançer gibi işgal ettiği topraklarda Müslümanlara zulmün her çeşidini reva gördü. İsrail, bu topraklara girdiği günden bu yana, uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak büyük bir kaos oluşturdu ve onu destekleyen güçler, devletler, insanlığın en kadim şehirlerinden biri olan ve kutsal kabul edilen Kudüs'ün saygınlığına halel getirdi. İlk kıblemiz ve kutsal mabedimiz olan Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığını ihlal ettiler" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı