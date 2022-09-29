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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam coğrafyası, tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir

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#Ali Erbaş#Diyanet İşleri Başkanı#İslam
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam coğrafyası, tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 21:34

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir. Bir zamanlar Kur'an-ı Kerim'in ve medeniyetimizin dünyaya ışık saçan şehirlerinden, bugün ateşler ve feryatlar yükselmektedir. Gönül coğrafyamızda şiddet, terör, nefret, ırkçılık körüklenmekte, topraklar işgal edilmekte, insanlar korkuya ve ümitsizliğe mahkum edilmektedir'' dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen 'Türkiye 8'inci Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erbaş, İslam coğrafyasının zor günlerden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam coğrafyası, tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir

''Geçmişte olduğu gibi geleceğin inşasında da bizler için en önemli imkan ve motivasyon Allah’ın kelamıdır. Üzülerek belirtmek isterim ki, son 3-4 asırdır, İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir. Bir zamanlar Kur'an-ı Kerim'in ve medeniyetimizin dünyaya ışık saçan şehirlerinden, bugün ateşler ve feryatlar yükselmektedir. Gönül coğrafyamızda şiddet, terör, nefret, ırkçılık körüklenmekte, topraklar işgal edilmekte, insanlar korkuya ve ümitsizliğe mahkum edilmektedir. Esasen sadece İslam coğrafyasında değil, dünyanın birçok yerinde krizler yaşanmakta, maddi ve manevi huzursuzluklar gittikçe artmakta, aile, akrabalık, komşuluk, dostluk gibi en güçlü bağlar zayıflamaktadır. Bugün söz konusu bu olumsuz tabloyu değiştirmenin, medeniyetimize ve insanlığa umut olmanın yolu, tıpkı asr-ı saadette olduğu gibi Kur'an'ın doğru anlaşılmasından ve hayata doğru aktarılmasından geçmektedir."

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Ali Erbaş, konuşmasının ardından Sultan Selim Cami'sinde akşam namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam coğrafyası, tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir

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