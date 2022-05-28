Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç ile görüştü

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası’nın açılış töreni için Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Başkan Erbaş daha sonra Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erbaş, Bosna Hersek’te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bosna Hersek’in gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

“BOSNA BİZE FATİH SULTAN MEHMET’İN EMANETİ”

Bosna Hersek’in Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “Her zaman onun emanetine sahip çıkmayı bir vazife olarak addediyoruz. Bir İslam şehri içindeki eserleriyle, camileriyle, kütüphaneleriyle, minareleriyle kendisini gösterir. Bosna’da biz bunların hepsini görüyoruz elhamdülillah” dedi. Başkan Erbaş, dünyanın her yerinde toplumların inançlarıyla, farklı fikirleriyle birbirlerine saygı göstererek barış içinde yaşamalarını istediklerini ifade etti.



“İKİ ÜLKE TEK BİR BAYRAK TAŞIYORUZ”



Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Türkiye ile Bosna Hersek’in kardeşliğine vurgu yapan Kavazoviç, Türkiye ile Bosna Hersek’in bayraklarının farklı olsa da kardeşlik manasında tek bir bayrak taşıdıklarını dile getirdi.

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