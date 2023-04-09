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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

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#Ali Erbaş#İftar#Program
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbulda şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 23:49

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Erbaş yaptığı konuşmada, "Allah, dinimiz, devletimiz ve milletimizin bekasına halel getirecek, istiklal ve istikbalimize kastedecek hainlere fırsat vermesin" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Başkan Erbaş, şehitliğin, bir insanın erişebileceği en yüksek manevi makamlardan birisi olduğunu belirterek, "Bizler, şairin 'şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda' diye dile getirdiği gibi, şehitler yurdu bir vatanda yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz; 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.' buyurmaktadır" dedi. Şehit ailesi veya gazi olmanın büyük bir iftihar vesilesi olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "İnandığı değerler uğruna canını feda edecek bir yüreğe, bir evlada ve bir yakına sahip olmak, hem bu dünyada hem de ahirette büyük bir onurdur" diye konuştu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbulda şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

"ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Şehitlerin ve gazilerin canları pahasına savunduğu ve emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmanın, en temel vazifeleri olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler, bütün imkan ve gücümüzle şehitler emaneti vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bizlere miras olarak bıraktıkları vatanımızı, ülkemizi, devletimizi her türlü kötülükten koruması için Rabbimize dua ediyorum. Yüce Allah, dinimiz, devletimiz ve milletimizin bekasına halel getirecek, istiklal ve istikbalimize kastedecek hainlere fırsat vermesin"

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs de katıldı. 

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#Ali Erbaş#İftar#Program

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