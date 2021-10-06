Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bolu'da cenaze namazına katıldı

Haberin Devamı

Hayatını kaybeden Hüseyin Atalay için Merkez Ayşe-Ali Dalgıç Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Erbaş, Atalay için dua etti, cemaatten helallik istedi.



Bir baba için en güzel beklentilerden birisinin cenaze namazını evladının kıldırması olduğunu belirten Erbaş, Atalay'ı namazı kıldırmak üzere tabutun başına davet etti.



Atalay'ın cenazesi, oğlunun kıldırdığı namazın ardından Adaköy Çamurcuk Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Atalay'ın yakınlarının yanı sıra Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Diyanet çalışanları ve vatandaşlar katıldı.



Erbaş, törenin ardından Kaymakam Özçelik'i makamında ziyaret etti.