Disney Plus’a boykot çağrısı

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım, örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz” dedi. Öztrak, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

NEFRET SUÇUNA ORTAKLIK

“Bu kararın, bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin baskısıyla alındığı iddiaları var. Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik kin ve nefretle beslenen bu girişimler, ülkeler ve halkları arasında barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir. Söz konusu karar, dijital platformun ülkemizin ve partimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı işlenen nefret suçuna ortak olması anlamına gelir. Bunu en sert şekilde kınıyoruz.”

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