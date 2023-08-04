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Disney Plus’a boykot çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Ermeni Lobileri#Atatürk
Disney Plus’a boykot çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 07:00

CHP, Ermeni lobilerinin baskısı sonucu “Atatürk” belgesini yayınlamama kararı aldığı öne sürülen dijital yayın platformu Disney Plus’ı boykota hazırlanıyor.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım, örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz” dedi. Öztrak, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

NEFRET SUÇUNA ORTAKLIK

“Bu kararın, bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin baskısıyla alındığı iddiaları var. Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik kin ve nefretle beslenen bu girişimler, ülkeler ve halkları arasında barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir. Söz konusu karar, dijital platformun ülkemizin ve partimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı işlenen nefret suçuna ortak olması anlamına gelir. Bunu en sert şekilde kınıyoruz.” 

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Disney Plus’a boykot çağrısı

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#CHP#Ermeni Lobileri#Atatürk

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