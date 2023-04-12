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DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs#Disk#Taksim
DİSKten 1 Mayıs açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 14:01

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs programına ilişkin açıklama yaptı. Çerkezoğlu, "Saat 15.30'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. İktidara çağrımız da şudur ki gelin Cumhuriyet'in 100. yılında bu hukuksuz Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım." dedi.

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DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak yapılan basın açıklaması yapıldı. Ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, "Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizle meydanlarda birlik olacağız" dedi.

Bir basın mensubunun "Taksim'de 1 Mayıs kutlaması olacak mı?" şeklindeki soruya ise Çerkezoğlu, "Birazdan 15.30'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. İktidara çağrımız da şudur ki gelin Cumhuriyet'in 100. Yılında bu hukuksuz Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım. Özgürce İstanbul'da Taksim Meydanı'nda tüm Türkiye'de de kentlerin merkezi meydanlarında en coşkulu, en katılımlı, en geleceğe dair umutlarımızı en üst düzeyde ifade ettiğimiz bir biçimde kutlayalım" diye konuştu.

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#1 Mayıs#Disk#Taksim

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