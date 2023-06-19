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DİSK yöneticisi gazeteci ile tartıştı: Gelme lan bir daha

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#Asgari Ücret#TÜİK#DİSK
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 17:17

DİSK'in Beşiktaş'taki binasındaki asgari ücret açıklamasında, DİSK yöneticisi, basın mensubuna "fotoğraf çektiği" gerekçesiyle tepki gösterince tartışma çıktı.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.

DİSK'in açıklaması sırasında Arzu Çerkezoğlu'nun yanında oturan DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Kazım Doğan bir basın mensubuna fazla fotoğraf çektiği gerekçesiyle 'Yeter artık' diyerek tepki gösterdi. Basın mensubunun ise 'Fotoğraf çekmemizi istemiyorsanız bizi neden çağırıyorsunuz" karşılığını verdi. Kazım Doğan'ın 'Yeter lan konuşma' 'Gelme lan bir daha' dedi. Yaşanan tartışma  Doğan'ın salondan çıkmasıyla son buldu. Çerkezoğlu basın mensuplarından özür diledi.

DİSK yöneticisi gazeteci ile tartıştı: Gelme lan bir daha

 

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ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesi asgari ücret konusundaki görüş ve önerilerini paylaştı.

DİSK'in Beşiktaş'taki binasında basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yeniden toplanıyor. DİSK olarak asgari ücret tespit komisyonunda değiliz. Masada olmamamıza rağmen biz de önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 4'ler civarındayken Türkiye'de asgari ücret ve civarında çalışanların oranları yüzde 50'yi geçti. Türkiye asgari ücretliler toplumu haline geldi. Dolayısıyla öncelikli meselemiz Türkiye'nin asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmasıdır. Asgari ücret tespit süreci demokratikleştirilmelidir. Asgari ücret belirlenirken TÜİK'in enflasyon rakamları değil gerçek enflasyon dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bir geçim ücreti olarak işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak hesaplanmalıdır. En düşük emekli aylığı da asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" dedi.

DİSK yöneticisi gazeteci ile tartıştı: Gelme lan bir daha

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"ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAMLAR 1-3 AY İÇİNDE UÇUP GİDİYOR"

Bir basın mensubunun 'DİSK'in Asgari Ücret ile ilgili bir rakamı var mı? sorusuna Çekezoğlu "Rakam olarak aslında asgari ücretin belirlenmesindeki kriterleri saydığımızda zaten bir rakam telaffuz etmiş oluyoruz. İşçinin ailesiyle geçinebileceği bir ücret olması, gerçek enflasyon karşısındaki kayıp, büyümenin yansıtılması ve bir evde iki kişi çalıştığında bir yoksulluk sınırı kadar gelir eve girebilmelidir dediğimizde bir rakam aralığını tarif etmiş oluyoruz. DİSK'in bu konudaki önerisi gerçek enflasyondan söz ediyoruz tabi, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin ve bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesidir. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu, alım gücünün hızla düştüğü bu süreçte gereklidir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki asgari ücrete yapılan zamlar 1-3 ay içerisinde uçup gidiyor. Ocak ayında yüzde ellinin üzerinde bir artış yapıldı ama belirlenen asgari ücret hızla daha yılın üçüncü ayında açlık sınırının bile altına gerilemiş oldu" diye konuştu.

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#Asgari Ücret#TÜİK#DİSK

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