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Dışişleri’nden Yemen’deki ’barış süreci’ne destek mesajı

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#Dışişleri Bakanlığı#Yemen#Barış
Dışişleri’nden Yemen’deki ’barış süreci’ne destek mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 05:36

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak yapılan görüşmeler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Türkiye, kardeş Yemen’in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde ve Umman’ın katılımıyla Riyad şehrinde gerçekleştirilen, Yemen’de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak yapılan görüşmelerin memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yemen’de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde ve Umman’ın da katılımıyla Riyad’da gerçekleştirilen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor, tüm tarafları Yemen’de kalıcı çözüme ulaşılmasını teminen, barış sürecine yapıcı bir şekilde destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye, kardeş Yemen’in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Yemen#Barış

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