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Dışişleri’nden ‘Tampon bölge’ paylaşımı

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#Suriye#Dışişleri Bakanlığı#Tampon Bölge
Dışişleri’nden ‘Tampon bölge’ paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 07:00

Suriye sınırında kara harekâtı ve güvenli bölge oluşturma tartışmaları devam ederken Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

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Bakanlık, ‘Tampon Bölge’nin tanımının yer aldığı bir görsel paylaştı. Paylaşılan görselde, tampon bölge için, “Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge” tanımı yapıldı. Paylaşımın “manidar” olduğu yorumunda bulunulurken, birçok kullanıcı da destek tweeti attı.

Dışişleri’nden ‘Tampon bölge’ paylaşımı

Dün Artvin Yusufeli Barajı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin, kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında, bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz” ifadelerini kullanmıştı.

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#Suriye#Dışişleri Bakanlığı#Tampon Bölge

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