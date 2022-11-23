Dışişleri’nden ‘Tampon bölge’ paylaşımı

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Bakanlık, ‘Tampon Bölge’nin tanımının yer aldığı bir görsel paylaştı. Paylaşılan görselde, tampon bölge için, “Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge” tanımı yapıldı. Paylaşımın “manidar” olduğu yorumunda bulunulurken, birçok kullanıcı da destek tweeti attı.

Dün Artvin Yusufeli Barajı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin, kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında, bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz” ifadelerini kullanmıştı.