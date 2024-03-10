Dışişleri'nden Gazze açıklaması: Tüm suçların sorumlusu İsrail'dir

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamaları sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözcü Keçeli, Gazze’de Filistin halkına karşı işlenen suçların sorumlusunun İsrail hükümeti olduğunu vurguladığı açıklamasında, “İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail hükümetidir. İsrail hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez. İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.