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Mossad ve CIA arasında 'ateşkes' görüşmesi

Güncelleme Tarihi:

#Mossad#CIA#Gazze
Mossad ve CIA arasında ateşkes görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 00:38

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns’ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

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İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması üzerine gerçekleştirilen temaslar sürüyor. Ramazan ayı gelmeden bölgede ateşkes sağlanması çabaları henüz sonuca bağlanamazken bugün yeni bir görüşmenin haberi geldi.

MOSSAD AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns’ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Mossad tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, “Arabulucularla temas ve işbirliği, süreç içerisinde oluşan boşlukları daraltmak ve anlaşmaya varmak için her zaman devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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#Mossad#CIA#Gazze

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