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Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 00:46 | Son Güncelleme:

Dışişleri, Honduras’ın Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını kınadı

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Dışişleri, Honduras’ın Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Honduras’ın Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Honduras’ın, Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz. Honduras bu adımla, Kudüs’ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Honduras’ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz."

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