Dışişleri, Honduras’ın Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Honduras’ın, Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz. Honduras bu adımla, Kudüs’ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Honduras’ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz."

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