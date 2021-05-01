Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Somali’ açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Parlamentosunun alt kanadı Federal Meclisin bugünkü (1 Mayıs) oturumunda alınan, seçimlerin 17 Eylül uzlaşısı temelinde en kısa sürede gerçekleştirilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin, siyasi paydaşlar arasında bir an önce yapıcı görüşmeleri yeniden başlatmasına ve görüş ayrılıklarının giderilerek toplumsal uzlaşı temelinde ilerleme sağlanmasına hizmet etmesini temenni ediyoruz. Her daim dost ve kardeş Somali halkının yanında olan Türkiye, bu kapsamda güçlü desteğini sürdürmeye devam edecektir" denildi.

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