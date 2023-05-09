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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo'ya taziye mesajı

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#Dışişleri Bakanlığı#Kongo#Taziye
Dışişleri Bakanlığından Kongoya taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 04:37

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketi hakkında taziye mesajı yayınladı.

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Dışişleri Bakanlığı'nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan sel felaketi sonrası yayınladığı yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede milli yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Kongo#Taziye

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