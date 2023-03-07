Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Şeria’daki olaylara kınama

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Batı Şeria
Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria’daki olaylara kınama
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 23:52

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail kuvvetlerinin bugün Cenin Mülteci Kampı'na yönelik gerçekleştirdiği ve 7 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’nın Huvara kentinin Filistinli sakinlerine yönelik yürüttükleri şiddet ve yıldırma eylemleri kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Bu eylemlerin gerginliği tırmandıracağı vurgulanan açıklamada, “Artan bu saldırı ve eylemler, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırarak, şiddet sarmalını beslemekte, en önemlisi, kutsal Ramazan ayının yaklaştığı şu dönemde, tansiyonun düşürülmesine yönelik uluslararası çabalara da zarar vermektedir. Bu saldırılara son verilmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik çağrılarımızı yineliyor, İsrail Hükümeti’ni aklıselime ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Batı Şeria

BAKMADAN GEÇME!

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı Bu kez yolculuk ne Aya ne de Marsa... Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Bu kez yolculuk ne Ay'a ne de Mars'a... 'Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi'

#Jüpiter
Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski