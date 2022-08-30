Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'a seyahat uyarısı...

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca Irak'ta bulunan vatandaşlar için "Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallelerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılacak ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır" ifadesi kullanıldı.