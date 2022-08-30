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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'a seyahat uyarısı...

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Bağdat
Dışişleri Bakanlığından Bağdata seyahat uyarısı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 00:38

Dışişleri Bakanlığı, gerilimin yükseldiği Irak'ın Başkenti Bağdat'a seyahat konusunda uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bağdat'a zorunlu haller dışından seyahat yapılmamalı" ifadesine yer verildi. 

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca Irak'ta bulunan vatandaşlar için "Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallelerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılacak ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır" ifadesi kullanıldı.

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#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Bağdat

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