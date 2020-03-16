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AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlara hatırlatma

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlara hatırlatma
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelmek için sadece geçici veya öğrenci olarak ilgili ülkelerde bulunanların bugün yerel saatle 17.00'ye kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.

Kıran, "Hatırlatma!" notuyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yerel saatle 17.00'ye kadar, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelmek için sadece kısa süreliğine geçici veya öğrenci olarak bu ülkelerde bulunan vatandaşlarımız başvurabilecek, bu vatandaşlarımız dönüşlerinde karantinaya alınacak" ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, Avrupa'dan gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınmasına yönelik İstanbul'da alınan tedbirlere ilişkin mesajını da paylaştı.

 

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