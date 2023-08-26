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Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#GKRY#Saldırı
Dışişleri Bakanlığından GKRYdeki cami saldırısına kınama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 22:01

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol Kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan kundaklama saldırısı hakkında yapılan açıklamada "Kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

Söz konusu menfur saldırıyla, GKRY’de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisi eklenmiştir.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan, anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde birarada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir.

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#Dışişleri Bakanlığı#GKRY#Saldırı

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