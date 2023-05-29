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Dışişleri Bakanlığı: Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#Kosova#Şiddet
Dışişleri Bakanlığı: Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 21:16

Dışişleri Bakanlığı, “Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Sözkonusu olaylar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar vermektedir” dedi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Sözkonusu olaylar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar vermektedir. Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapıyoruz. Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bölgede gerilimin azaltılması, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegâne yöntemi, halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanmasıdır” ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Kosova#Şiddet

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