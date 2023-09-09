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Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'daki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#Karabağ#Seçim
Dışişleri Bakanlığı: Karabağdaki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 14:25

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, Türkiye'nin tanımadığını açıkladı. 

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimler, bölgede uluslararası hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürüdür. Bu adım, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlalidir" denildi. 

Türkiye'nin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmelerinin sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algıladığı ve kınadığı belirtilerek, "Türkiye, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlalini teşkil eden bu gayrimeşru seçimi tanımamaktadır. BM ve uluslararası toplumu bu seçimi tanımamaya davet ediyoruz. Türkiye; Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sürecini desteklemekte, kalıcı bir barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının bölgenin barış ve istikrarına büyük katkı sağlayacağına yönelik inancını korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Karabağ#Seçim

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