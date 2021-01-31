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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 23:19 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, 1 ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yaptı

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Dışişleri Bakanlığı, 1 ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yaptı
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Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında, konsolosluk hizmeti vermeye devam ediyor, 70’ten fazla hizmeti temsilciliklerimizde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kıran, 2021 yılının ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyanın her yerinde 'Güçlü Türkiye'." mesajını paylaştı.

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