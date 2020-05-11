Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili ve Dominikli mevkidaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesini görüştü.

Görüşmede ayrıca Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin tıbbi malzeme talepleri de ele alındı.