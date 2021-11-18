Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Avrupa'da Türk karşıtlığına tepki: 'Reddediyor ve toptan kınıyoruz'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
Ronaldonun çağrısına rağmen reddetti Ayrılık...Ronaldo'nun çağrısına rağmen reddetti! Ayrılık...#Manchester United
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Kovid-19da son durum belli oldu... Bakan Kocadan tedbir yorgunluğuna karşı uyarıKovid-19'da son durum belli oldu... Bakan Koca'dan tedbir yorgunluğuna karşı uyarı!#Koronavirüs
CHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştıCHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştı#CHP
AK Partiden muhalefetin seçim çağrısına yanıtAK Parti'den muhalefetin seçim çağrısına yanıt#AK Parti
Türeci ve Şahine büyük ödül... Milyonlarca insanın hayatını kurtardıTüreci ve Şahin'e büyük ödül... 'Milyonlarca insanın hayatını kurtardı'#Uğur Şahin
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
ABDde Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli olduABD'de Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli oldu#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan açıklama...Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan açıklama...#Barcelona
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Avrupa'da Türk karşıtlığına tepki: 'Reddediyor ve toptan kınıyoruz'

#Yavuz Selim Kıran#Türk Karşıtlığı#Avrupa
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kırandan Avrupada Türk karşıtlığına tepki: Reddediyor ve toptan kınıyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle görüştü. Burada bir konuşma yapan Kıran, "Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk toplumu sanki o ülkelerin vatandaşı değil de okyanusta bir adada kendi içinde izole olan, o topluma hiçbir katkı sunmayan ve marjinal bir toplum gibi gösteriliyor. Biz bunu reddediyoruz ve toptan şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını iletti.

Avrupa'da yükselen İslam, yabancı ve Türk karşıtlığının eylem ve söylemlerin en çok Fransa’da yaşayan Türkleri tehdit ettiğini belirten Kıran, büyükelçiliklerin, başkonsoloslukların, Türkiye’deki kurumların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bu tehditlerle mücadelede hangi adımların atılması gerektiğini istişare ettiklerini söyledi.

Kıran, bu konuda gerekli adımları da attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Unutmamamız gereken önemli düstur var. Her zaman hatırımızda tutmamız gereken ve sorunların çözümünde olmazsa olmaz olan unsur var, birlikteliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız. Biz birlikte olamadığınız sürece bu tehditlerle mücadelemiz zorlaşır. Ama birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket edersek elbette sorunların çözümü mümkün hale gelir ve daha da kolaylaşır. Bunun örneklerini yakın ve uzak geçmişte ve bugün de canlı ve diri şekilde duruyor. Türkiye'nin içerisinde atlattığımız badireler, hem yurt dışında sizin karşılaştığınız sorunların aşılması konusunda özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız olarak birbirimize sarılmamızdan ve dayanışmamızdan taviz vermemekten başka formül yok. Bunu çok güzel şekilde yapıyorsunuz."

Haberin Devamı

Herkesin ortak paydasının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Kıran, Fransa’daki Türk sivil toplum kuruluşların bu payda çerçevesinde hareket ettiğinde daha güçlü olacaklarını belirtti.

Kıran, buradaki Türklerin birlik içinde olması halinde kimsenin nifak sokamayacağını söyledi.

Görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Kıran, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kıran, devletin milletiyle var olan bir aygıt ve devleti anlamlı kılanın vatandaşlarına verdiği hizmet olduğunu aktardı.

Önceliklerinin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlara zarar gelmemesi olduğu vurgulayan Kıran, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Bugün maalesef Avrupa gerçeğine baktığımız zaman İslam ve Türk düşmanlığını besleyen yaklaşımların siyasette hakim olmaya başladığını, bu tehditler hakim olmaya başladığı müddetçe de bizim karşımıza kamuoyu baskı üzerinde meşrulaştıran yönetim kademesi görüyoruz. Dolayısıyla siyasi mekanizmaları, devlet kademeleri ve bütünlük içinde karşımıza çıkarılan bu sorunların yumağını çözmek için bizim 7’den 70’e her bir derneğimizin kendi önceliği çerçevesinde ve her bir devlet kurumumuzun tüm imkanlarıyla sistematik adımlar atması gerekiyor."

Haberin Devamı

Kıran, Erdoğan'ın ve Çavuşoğlu'nun muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını öncelikli olarak gündeme getirdiğini belirtti.

Türk vatandaşlarının dünyanın neresinde olursa olsun bulunduğu ülkenin temel unsurları olduğunu vurgulayan Kıran, bunu kabul ettirene kadar mücadelenin süreceğini söyledi.

Kıran, "Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk toplumu sanki o ülkelerin vatandaşı değil de okyanusta bir adada kendi içinde izole olan, o topluma hiçbir katkı sunmayan ve marjinal bir toplum gibi gösteriliyor. Biz bunu reddediyoruz ve toptan şekilde kınıyoruz. Muhataplarımıza bu yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini ısrarla söylüyoruz ve vurgulamaya devam edeceğiz. Bu noktada birtakım gelişmeler elde ettik ama yeterli değil." diye konuştu.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, sivil toplum kuruluşların temsilcilerinin sorularını da yanıtladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yavuz Selim Kıran#Türk Karşıtlığı#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı