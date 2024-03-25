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Kendi imkanlarıyla tasarladı, gelen tüm teklifleri reddetti... 'Görenler 'helal olsun' diyor'

Güncelleme Tarihi:

#Modifiye#Otomobil#Tofaş
Kendi imkanlarıyla tasarladı, gelen tüm teklifleri reddetti... Görenler helal olsun diyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 09:57

Kahramanmaraş’ta baba yadigarı Tofaş marka otomobilini kendine özgü biçimde içi BMW marka otomobilden oluşan parçalarla tasarlayan otomobil tutkunu vatandaş, aracına bir yandan gözü ile bakarken bir yandan da piyasanın üzerinde kendisine yapılan teklifleri reddediyor.

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Kahramanmaraş’ta babasından kendisine miras kalan Tofaş marka otomobiline modifiye yapmaya karar veren 26 yaşındaki Ahmet Kuş, otomobilinin iç dizaynını BMW marka otomobilden esinlenerek hazırladı.

Kendi imkanlarıyla tasarladı, gelen tüm teklifleri reddetti... Görenler helal olsun diyor

Dışı Tofaş, içi BMW olan otomobili görenler şaşırırken, aracına piyasanın üzerinde yapılan teklifleri de reddeden Kuş, otomobiline uzun yıllardır emek verdiğini ve bu nedenden dolayı satmayı düşünmediğini söyledi.

Kendi imkanlarıyla tasarladı, gelen tüm teklifleri reddetti... Görenler helal olsun diyor

“350-400 BİN LİRA HARCAMIŞIMDIR”

Otomobili görenlerin şaşırdığını ifade eden Kuş, “Bu araba bana babamdan kalmaydı, şu ana kadar 350-400 bin lira harcamışımdır. Far tasarımlarımız, sunroof var, koltuklarımız yeni İzmir’de yapıldı. Ekstradan ses sistemimiz var şu anki değeri 70-80 bin lira. Görenler şaşırıyorlar, bazen bu nasıl araba diyorlar ama bazen helal olsun diyorlar” dedi.

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Kendi imkanlarıyla tasarladı, gelen tüm teklifleri reddetti... Görenler helal olsun diyor

“ŞU AN SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Otomobilini sürekli satın almak için kendisine ulaşanlar olduğunu dile getiren Kuş, 450 bin TL'ye bile satmadığını belirterek, “Arabada emeğim çok emek verdiğim için çok düşünmüyorum şu an. Ama ilerleyen zamanlarda Allah bilir de şu an satmayı düşünmüyorum, zevk kısmındayım” diye konuştu.

Kendi imkanlarıyla tasarladı, gelen tüm teklifleri reddetti... Görenler helal olsun diyor

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#Modifiye#Otomobil#Tofaş

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