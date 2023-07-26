"Dışarı çıkmayın! İşinizi yarına erteleyin" Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 40 senedir meslekteyim, bu şekilde bir sıcaklık görmedim

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Meteoroloji verilerine göre, kavurucu sıcak hava bu hafta ‘pik’ yapacak. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde bugün, iç kesimlerde ise yarın yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredecek.

GÖLGEDE SICAKLIK 45 DERECEYE DAYANACAK



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bölge bölge beklenen sıcaklıkları paylaştı:

Bugün çarşamba İstanbul'un Anadolu yakasında Çekmeköy-Ataşehir'den itibaren doğusu maksimum sıcaklı 40-42 C. Boğaz çevresi, Avrupa yakası, Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa gibi kıyıdan uzak iç kesimler 38-40C. Deniz kıyıları 37 C. Bunlar gölgede olacak sıcaklıklar.

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Marmara ve Ege de olacak maksimum sıcaklıklar: Trakya iç kesim 42 Edirne 39, Balıkesir 44, Bursa 42, Manisa 43 İzmir 41 Aydın 44 Muğla 42 Antalya 41 Marmara Bodrum 40-42 Fethiye 40 Çeşme 38 Akçay 39 C. Çanakkale iç 43, Kefken 40 Karasu 36 C.

"DIŞARI ÇIKMAYIN! İŞİNİZİ YARINA ERTELEYİN"



Aşırı sıcaklara karşı uyarıdan bulunan Orhan Şen şöyle devam etti:

Bu sıcaklık gölgede ölçülen değerlerdir. Güneş de sıcaklık ölçülmez. Meydanlarda demir içindeki termometreler yanlıştır.

Ölçülen bu değer sıcaklıktır. Isı değildir. Bu sıcaklıklar sağlık açısından risk teşkil edebilir. Dışarı çıkmayın! Yarın sıcaklıklar düşecek. İşinizi yarına erteleyin.

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BUNU HAFİFE ALMAYIN

Bel ki de bu senenin en sıcak günü olacak. Çok dikkat etmemiz gerek. Dışarı çıkılmaması lazım. Yaşlı, bebek ve kronik hastalığı olanlar. Dünyada sıcak hava dalgasından ölenler çok fazla. Avrupa'da 68 bin kişi öldü. Bunu hafife almayalım. Güneş çarpmasının farkına varmazsınız ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Beyin kanamasından tutun organ yetmezliğine kadar.

Avrupa'da şu an sıcaklık yok. Bize attı sıcaklığı. Haritada pembe renk en yüksek ısıyı anlatıyor, 35 derecenin üzeri.

Çekmeköy ve Ataşehir'in doğusunda sıcaklık 40-42 derece, sahil kesimlerinde 37-38 derece. Boğaz çevresi ile Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa kesimleri 38-40 derece olacak. Maksimum sıcaklık 13:30 ile 14:30 saatlerinde ölçülür. Benim söylediğim değerler bu saatlerdeki değerler.

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İstanbul'un Avrupa yakasında Kefken'e kadar olan bölge çok tehlikeli. Anadolu yakası biraz daha düşük ama o da 40 derece. Ege ve Marmara'da 40 derece altı zor.

AVRUPA'NIN EN SICAK ŞEHİRLERİ BİZDE

Bu sıcaklıklar güneş çarpması kaçınılmaz demek. Ne kadar tedbir alırsanız alın dışarıda vücut 37 derece sıcaklığını korumak için çok çaba gösterecek. Bu da kalbi yoracak, diğer iç organları yoracaK. Bugün dışarı çıkmayın, bugünü atlatalım. Kıbrıs ile İstanbul bugün aynı sıcaklıkta. Neredeyse Avrupa'nın en sıcak şehirleri bizde şu anda. Aydın, Muğla, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakası Avrupa'nın en sıcak yerleri.

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Dünyada ortalama sıcaklık arttı. El nino etkisi bu sıcaklıklar. Bu senenin Temmuz ayını hiç unutmayacağız. Tarihimize en yüksek sıcaklık olarak geçecek. İstanbul'da sıcaklık rekorları kırılabilir. Bursa ve Balıkesir'de de rekorlar kırılabilir.

Dünya ısınmaya devam ediyor. El nino daha da şiddetli görülebilir ileride. İstanbul'da Temmuz ayındaki 40.3'lük rekor bugün kırılacak.

Yarın ise Batı bölgeleri serinleyecek. İstanbul ve Marmara bölgeleri ortalamalara düşüp 30-31 derecelere gerileyecek. 10 derece düşecek sıcaklıklar. İç Anadolu'ya geliyor sıcaklıklar yarın. Ankara 39 derece olarak. Bugünkü sıcak yarın Doğu'ya kayıyor.

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SICAKLIK SONRASI SELE DİKKAT!

Hafta sonu sıcaklıklar ortalamalara dönüyor. Burada dikkat çekmek istediğim, sıcaklığın 10 derece düşmesi atmosferde düşey hareketler meydana getirebilir, dün Ağrı civarında oluşan seller gibi bir takım seller meydana gelebilir. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dikkatli olmamız lazım.

Önümüzdeki 10 günde aşırı bir sıcaklık yok. Bugün yapılacak işiniz varsa yarına erteleyin. Efor sarf etmeyin bugün. Bu havada spor yapmayın. 40 senedir meslekteyim, bu şekilde bir sıcaklık görmedim.

ORMAN YANGINI RİSKİ

Bu bölgelerde orman yangını riski var. 40 dereceyi geçince risk artar. Nemin de 20 derece civarında olması lazım. Nem 30, sıcaklık 40 derece. Kritik eşik aşıldı.

Dışarı çıkacak olanlar bol ve beyaz giyinsinler. Vücut ile kıyafet arasında boşluk olsun. Şapkanız yoksa şemsiye ile çıkın. Güneş altında 15 dakikayı geçmeyecek şekilde bulunun. Bunu zorunlu olarak çıkacaklar için söylüyorum. En ufak bir kıvılcımdan bile orman yangını çıkabilir. Cam şişeyi attığınızda da şişenin dibi mercek görevi görüyor. Yangınların yüzde 90'ı insan hatası kaynaklı.