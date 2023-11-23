Diş sağlığı taramasında ilkokul öğrencilerinin yüzde 90'ının dişleri çürük çıktı

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Bin 500 ilkokul öğrencisi üzerinde yapılan çalışmada neredeyse yüzde 90 oranında çocukların dişlerinde çürüğe rastladıklarını açıklayan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Artık 5 yaşındaki minik hastalarımızda bile 7-8 çürük tespit ettiğimiz oluyor. Evlerimizden abur cuburu kaldıralım "dedi.



Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilkokullara giderek sağlıklı beslenme ile ağız ve diş sağlığı konusunda öğrencileri bilgilendiriyor. Diş hekimleri sağlıklı ve doğru diş fırçalama tekniklerini öğrencilere anlatıyor. Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracında öğrenciler dişleri kontrol ediliyor. Diyetisyenler ise öğrencilerin doğru beslenmesi için bilgiler veriyor. 20-26 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulunda ‘Diş Sağlığı İçin; Abur Cuburlara Hayır’ etkinliğine katılan Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, önemli açıklamalarda bulundu.

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“AİLELERİMİZİN BU DURUMA BİR ‘DUR’ DEMESİNİN ZAMANI GELDİ”

Müdür Uras, "Günümüzde çocuklarımızın hayatında sağlıklı beslenmenin yerini, ‘abur cubur’ diye tabir ettiğimiz atıştırmalıklarla beslenme aldı. İçlerinde yoğun şeker ve katkı maddeleri bulunan atıştırmalık ürünlerin çocuklarımız tarafından aşırı tüketilmesi, adeta bu ürünlerin sağlıklı besinlerin yerini alması nedeniyle maalesef çocuklarımızda diş çürüklerinde büyük artış gözlemliyoruz. Canik İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bin 500 ilkokul öğrencimiz üzerinde yapılan çalışmada neredeyse yüzde 90 oranında çocuklarımızın dişlerinde çürüğe rastladık. Sağlık tesislerimizde 5 yaşındaki minik hastalarımızda bile 7-8 çürük tespit ettiğimiz vakalar görüyoruz. Artık ailelerimizin bugün dişlerde ve ağız sağlığında kendini gösteren, gelecekte farklı birçok sağlık sorununa neden olabilecek bu duruma, yani sağlıklı gıdaların yerini abur cubur tüketiminin almasına, dur demesi gerekiyor. Bugün biz de burada farkındalık oluşturmak için, 150 öğrencimize sağlıklı ve doğru beslenmeyle, diş sağlığının önemi ve korunması konularında eğitim vermeye ve diş kontrollerini yapmaya geldik. Eğitimimizde öğrencilerimize ağız içinde bulunan mikroorganizmaları göstererek, çürüğün dişlerimizde nasıl oluştuğunu ve sağlıklı beslenme ve diş bakımı iş birliği ile ağız sağlığımızı nasıl koruyacağımızı anlatıyoruz. Ama tabii ki çocuklarımıza anlatmamız yeterli değil. Burada asıl görev ailelerimize düşüyor. Bu vesileyle bir kez daha ailelerimize, duyarlı anne babalarımıza seslenmek istiyorum. Ailelerimizin bu duruma bir ‘dur’ demesinin zamanı geldi. Lütfen, evlerinizden abur cubur diye tabir ettiğimiz, aşırı şekerli ve katkı maddeli atıştırmalıkları uzak tutalım, bu ürünlerin sağlıklı beslenmenin yerini almasına izin vermeyelim. Evlerimizden ‘abur cubur çekmecelerini, köşelerini kaldıralım’. ‘Çok mu acıktın, o zaman bir çikolata, kraker ye, açlığını bastır’ benzeri cümleleri hayatımızdan çıkaralım. Çocuklarımızı kendi elimizle yıllar sürecek sağlıksız beslenme alışkanlığına itmeyelim. Bugün bu adımı atarak, çocuklarımızın gelecekteki sağlıklı günlerine ulaşmalarını sağlayalım” dedi.

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