Diplomatik trafiğe Putin ve Sisi’yle devam

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Putin’in 12 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret ederek Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor. İki liderin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye’deki son durum, İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Kızıldeniz’deki gelişmeler var. Karadeniz Tahıl Koridoru da masadaki kritik konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir askıya alınan Tahıl Koridoru anlaşmasına yönelik mesajında, Putin’e, Tahıl Koridoru’nu “ne yapıp edip işletelim” diyeceklerini belirtmişti.

10 YIL SONRA KAHİRE ZİYARETİ

Putin’in ziyaretinin ardından ise Erdoğan’ın 13-14 Şubat’ta, Kahire’yi ziyaret etmesi planlanıyor. 10 yıllık aradan sonra Mısır’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan-Sisi görüşmesinde, Gazze’de abluka altındaki Filistinlilere insani yardım sevkıyatı ve İsrail’in saldırılarının sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar önemli konu başlıkları. Erdoğan ve Sisi’nin ikili ilişkileri de kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor. Doğu Akdeniz’de işbirliği, ticaret hacminin artırılması gibi konular da görüşme gündeminde.



Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Sisi’nin, Kasım 2022’de Dünya Kupası kapsamında Katar’da görüşmesi, iki ülke arasındaki 10 yıllık gerginlikten sonra yeni sayfa açmıştı.