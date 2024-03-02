Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor

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Antalya Diplomasi Forumu 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500’e yakın katılımcıyla Antalya’da başladı. “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” temalı forumda Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakan Yardımcısı Fuad Mohammed Hussein, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid gibi isimler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi’nde ‘Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi’ni gezdi. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti.

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"TÜRKİYE OLANLARI UZAKTAN SEYREDEMEZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında 21. Yüzyıl’ın buhranlar çağına dönüştüğünü belirterek “Türkiye’nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme lüksü yoktur. Doğru bildiklerimizi söylemek hem kendi insanımıza hem de tüm insanlığa karşı görevimizdir” dedi.

ANTALYA’da üçüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 dün başlarken açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“İnsanlık olarak sancılı, sıkıntılı ve biteviye krizlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Karşı karşıya olduğumuz gerçeklik şudur: Refah, huzur, barış ve özgürlük asrı olmasını umduğumuz 21’inci yüzyıl; beklentilerin tam aksine giderek bir buhranlar çağına dönüşüyor. Herkesin diline pelesenk ettiği ‘kural temelli uluslararası düzen’, anlamını ve ağırlığını kaybetmekte, bir slogandan öteye geçememektedir. Dayanışma, adalet ve güven gibi temel kavramlardan yoksun olan cari uluslararası sistem asgari mesuliyetlerini bile yerine getiremiyor.

GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Türkiye, gerek coğrafi konumu, gerek beşeri ve kültürel bağları, gerekse beynelminel ilişkileri itibarıyla krizlerden en çok etkilenen ülkelerden biridir. Türkiye’nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme veya görmezden gelme lüksü yoktur. Sorumluluk sahibi bir ülke olarak; doğru bildiklerimizi cesaretle söylemek, hem kendi insanımıza, hem de tüm insanlığa karşı görevimizdir.

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GAZZE’DE İFLAS BAYRAĞI

Suriye, Yemen, Libya ve son olarak Ukrayna’daki çatışmalar bizim mevcut küresel sistemin işlevini tamamen kaybettiğini göstermiştir. Ülkemizin gönül coğrafyasında patlak veren bu krizlerde BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar kanı, gözyaşını ve yıkımı durduracak adımları atamadılar.

Ancak kural temelli uluslararası düzenin iflas bayrağını asıl çektiği yer Gazze olmuştur. Gazze’de sadece çocuklar, kadınlar ve siviller canice katledilmedi aynı zamanda milyarlarca insanın uluslararası sisteme, adalete ve hukuka dair inancı da yok edildi. Söz konusu İsrail olunca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin görevi küresel barışı temin olan BM Güvenlik Konseyi’nin, AB’nin sürekli hak ve hukuktan bahseden kurumlarının tarafsızlıktan dem vuran uluslararası basın ve yayın organlarının hasılı yıllardır bize örnek gösterilen güvenmemiz, itibar etmemiz geren söylenen yapıların ne kadar işlevsiz ve aciz olduğunu hep birlikte gördük.”

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ANAHTAR ROL OYNUYORUZ

- “Son 21 yılda ekonomiden ticarete, savunmadan ihracata her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Ekonomide ülkemizi yılda ortalama yüzde 5.5 oranında büyüttük. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan, tam 5 kat artışla, 1 trilyon 118 milyar dolara yükselttik. En stratejik alanlardan biri olan savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 20’lerden bugünkü yüzde 80’ler seviyesine ulaştırdık.

HER ALANDA TAKİP EDİLEN ÜLKE

- Dışişlerinde 163 olan temsilcilik sayımız, 261’e çıktı. Dünyanın en geniş diplomasi ağına sahip üçüncü ülkesiyiz. Ülkemizi her alanda yakından takip edilen; sözü, duruşu ve tavrı dikkate alınan, krizlerin ve çatışmaların çözümünde anahtar rol üstlenen bir konuma getirmeyi başardık.”

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‘ERDOĞAN AVRUPA KITASINI KURTARDI’

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, ADF Talks’taki konuşmasında Türkiye’nin göç konusundaki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye olmasaydı şu anda Avrupa, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı. Neredeyse son sekiz yıldır da bu görevi üstlenmekte. Dolayısıyla Türkiye’deki güçlü liderlik olmasaydı hepimizin başı belada olurdu Avrupa’da, bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Avrupa’da herkes Türkiye’ye minnet duymakta ve duymalıdır da zaten.”

GAZZE ÇIKIŞI: SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan Antalya’dan dünyaya “Gazze’de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir” diye seslendi:

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“Ana kucağındaki yavruları açlığa ve susuzluğa mahkûm eden, hastaneleri, kiliseleri, camileri, okulları, mülteci kamplarını, ambulansları bombalayan, gıda yardımı almak için sırada bekleyen sivilleri kalleşçe, onursuzca hedef alan bir barbarlıktan bahsediyoruz. Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikalarını dün olduğu gibi pervasızca sürdürebiliyor. İsrail’e ilk günden beri koşulsuz destek veren Batılı güçler ise ‘tazıya tut, tavşana kaç’ diyen ikiyüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor. Uluslararası toplumu Gazze’ye ve Filistin davasına samimiyetle sahip çıkmaya davet ediyorum.”