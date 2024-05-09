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Diplomasi Akademisi açılacak

Güncelleme Tarihi:

#Diplomasi Akademisi#Dışişleri Bakanlığı#Hakan Fidan
Diplomasi Akademisi açılacak
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan’ın başlattığı reformun parçası olarak Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın kuruluş düzenlemesi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

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AK Parti Ankara Milletvekili Zeynel Yıldız’ın ilk imzacısı olduğu yasa teklifi gelecek haftalarda Meclis Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek. Düzenlemeyle, Dışişleri teşkilatının güçlendirilmesi, personelin eğitiminin desteklenmesi, görevlilerin temsil kabiliyetleri ve donanımlarının yükseltilmesi amacıyla merkezi Ankara’da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulacak. Dünya genelinde 261 diplomatik ve konsüler misyonla en geniş üçüncü diplomatik ağa sahip olan Dışişleri Bakanlığı’nın potansiyeli vakıf aracılığıyla değerlendirilecek. Vakfın başkanlığını Dışişleri Bakanı yürütecek.

SİVİL DİPLOMASİYE DESTEK

Vakıf aracılığıyla yükseköğretim kurumu kurulacak. Vakıf ile özellikle emekli diplomatların deneyimlerini genç meslek mensuplarına aktarmasının sağlanması amaçlanıyor. Vakıf ile diplomatların çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesine destek olunması, sivil diplomasi çalışmalarının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Vakfın gelirlerini eğitim kurumlarından alınacak ücretlerin yanı sıra, bağış ve yardımlar da oluşturacak. Vakfa bağış yapan kişi ve şirketler, gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden indirim gösterebilecek.

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#Diplomasi Akademisi#Dışişleri Bakanlığı#Hakan Fidan

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