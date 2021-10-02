Dinlenme tesislerine göçmen talimatı! Duvar örün jiletli tel çekin

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ÖZEL HABER-Kapıkule Gümrük Kapısı, Türkiye’den Avrupa’ya karayolu ile yapılan ihracatın en önemli noktası konumunda. Sınır kapısından günlük çıkış yapan TIR sayısı 1300’ler seviyesinde. Çeşitli yollardan Türkiye’ye gelip Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin de son zamanlarda kullanmaya başladığı kapıya ilişkin Edirne Valiliği’nin önemli bir karar aldığı ortaya çıktı.

VALİLİK: TIR AKIŞI YAVAŞLIYOR

Vali Yardımcısı Ali Uysal imzasıyla 24 Eylül’de, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine bir yazı gönderildi. Yazıda, Kapıkule’nin önemine işaret edilerek özetle şöyle denildi: “Yurtdışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler, TIR’ların hizmet aldığı tesislere geliyor. Bu kişiler, brandalarını keserek TIR’ların içine giriyor. Bu nedenle ihracatımız ve TIR akışı büyük ölçüde yavaşlıyor. Bu durum büyük bir zarara da yol açıyor.” Yurtdışında kaçak göçmenle yakalanan TIR’ların ceza alması ve ürünlerini zamanında teslim edememesi nedeniyle de ihracatın büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

‘YÜKSEKLİĞİ 2.5 METRE OLSUN’

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Yazının devamında, tespit edilen soruna ilişkin tesislere yönelik şu önlemlerin alınması istendi: “Her tesis kendi alanının çevresini beton ve/veya tel duvarlarla çevrelesin. Bu beton ve/veya tel duvarların üzerlerinde helezon jiletli tel olmalı. Bu duvarların toplam yüksekliğinin ise yerden en az 2.5 metre, göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor.”

TESİSLERE MALİYETİ YÜKSEK

Tesislere gönderilen yazı ile birlikte jandarmanın denetimlerini sıklaştırdığını kaydeden Londra Camping’in avukatı Demirkan Çağlayan “Bu talepleri yerine getirmek çok güç. Kimi tesis 50 dönüm üzerine kurulu. Bu kadar büyük bir alana 2.5 metre beton duvar örmek çok da maliyetli. Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak da kamu idaresinin görevi. Kolluğun görevi, tesislere yükleniyor” diye konuştu.