Dink davasında ‘baron’lara da ceza

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesinin ardından, dönemin önemli görevlerinde bulunan isimlerinin cinayetle bağlantıları olduğu çok tartışıldı. Ancak sadece tetikçi ve piyonlar yargılandı. Soruşturmayı kamu görevlileri yönünden de yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında çok önemli isimlerin bulunduğu kamu görevlilerine 4 Aralık 2015’te iddianame hazırladı.

GÜLEN BİR NUMARALI SANIK: FETÖ Silahlı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in bir numaralı sanık olduğu davada, Ergenekon’un firari savcısı Zekeriya Öz, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile örgütün beyin takımının yanı sıra, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, dönemin İstanbul İl emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, istihbaratçı polisler, jandarma görevlileri de vardı. Başsavcılığa göre Hrant Dink FETÖ Terör Örgütü’nün planlı cinayetine kurban gitmişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi cinayetten 14 yıl sonra davayı karara bağladı.

ELEBAŞILARININ DOSYASI AYRILDI: Mahkeme heyeti, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün lideri firari sanık Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Adem Yavuzarslan, Coşgun Çakar, Ekrem Dumanlı, İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar hakkındaki dosyalarının ayrılmasına ve tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına, Gülen, Yavuzarslan ve Koca hakkındaki iade talebinin beklenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, cinayetin her aşamasını bilen üst düzey kamu görevlilerine ise ceza yağdırdı.

TAHLİYE YOK: Mahkeme hükümle birlikte sanıklardan Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Ercan Gün, Okan Şimşek, Veysel Şahin, Muharrem Demirkale’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülbel, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Faruk Sarı hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Duruşma salonundaki Gazi Günay polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme heyeti ayrıca sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve Faruk Sarı hakkında Anayasayı İhlal suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

‘PİYON’LAR CEZA ALMIŞTI: Cinayetin ‘piyon’larından olan Ogün Samast 22 yıl 10 ay, Erhan Tuncel 99.5 yıl Yasin Hayal ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

CEZA YAĞMURU

Aralarında dönemin istihbaratçılarının da bulunduğu üst düzey kamu görevlilerine ceza yağdı...

Cezalardan bazıları:

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer: “Başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme” ve “Resmi belgeyi yok etme”- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 4 yıl 6 ay

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek: “Başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Resmi belgeyi yok etme”- Ağırlaştırılmış müebbet, 13 yıl 1.5 ay

Dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat TİM Komutanı Albay Muharrem Demirkale: “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle kasten öldürmek”, “Anayasayı ihlal”- 2 kez müebbet hapis

Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz: “Başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme” ve “Resmi belgede sahtecilik”- 28 yıl 4 ay hapis

Gazeteci Ercan Gün: “Silahlı terör örgütüne üye olmak”- 10 yıl hapis

Eski Samsun Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran ve Özkan Mumcu: Terör örgütü üyesi olmak- 7.5 yıl

Eski Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de görevli polis Metin Balta: Terör örgütü üyesi olmak- 6 yıl 8 ay

Eski Astsubay Yavuz Karakaya: “Anayasayı ihlal” ve “kasten öldürmeye yardım”- Müebbet ve 12.5 yıl

Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlileri Okan Şimşek, Veysel Şahin ve Gazi Günay: “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle kasten öldürmek”, “Resmi belgede sahtecilik”- 28 yıl 4’er ay

Dönemin Trabzon emniyetinde görevli Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Faruk Sarı: “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “Resmi belgeyi yok etme”- 16 yıl 3 ay hapis...

UZUN VE CERRAH’IN DAVASI DÜŞTÜ

Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması suçundan yargılanan dönemin Trabzon Emniyet müdürü Reşat Altay, eski İstihbarat Daire başkanı Sabri Uzun ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile Ali Poyraz ve Hamdi Egbatan için zaman aşımının dolduğuna karar veren mahkeme, bu isimler açısından davanın düşürülmesine karar verdi.

BERAAT ETTİLER

Mahkeme dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, darbeci eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin ile Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Muhammer Ay, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Resul Kütükoğlu, Tevfik Cantürk, Ünsal Gürel, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel, Ahmet Çetiner, Birol Ustaoğlu, Hüseyin Yılmaz, Mikdat Özbek, Mustafa Küçük, Ergün Yorulmaz, Musa Yıldırım, Hacı Ömer Ünalır, Ali Barış Sevindik, Murat Bayrak, Tamer Bülent Demirel, Yusuf Bozca, Yüksel Avan, Ercan Demir, Muhittin Zenit hakkında ise çeşitli suçlardan beraat ve düşme kararları verildi. Yargılama aşamasında hayatını kaybeden Şeref Ateş’in ise ölüm nedeniyle davasının düşürülmesine hükmetti. Mahkeme beraat eden sanıklara, tutuklulukta geçirdikleri süreye ilişkin tazminat hakları olduğunu hatırlattı.

‘FETÖ PLANLADI’





Mahkeme, cinayetin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün talimatları, örgütün amaçlarına uygun olarak hüküm kurulan sanıkların iştirakı ile işlendiğine kanaat getirildiğini vurguladı. Mahkeme daha önce Hrant Dink cinayetinden yargılanıp ceza alan tetikçi Ogün Samast ile Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan da suç duyurusuna hükmetti.

Karar sonrası açıklama yapan davanın avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu “İtiraz edeceğiz. Cinayette sorumluluğu olan birçok kişinin hatalı şekilde beraatiyle sonuçlanmış olan bir karardır” dedi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ise “Sis perdesi dağıtılmamıştır” diye konuştu.

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