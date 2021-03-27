Bakalım dünya bu kararı görecek mi?

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
Yargıtay Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne kapatılması için başvuru yapılan HDP milletvekillerinin bir gün olsun “namus ve şeref” üzerine ettikleri yemine sadık kaldıklarını gördünüz mü?
Ya da bu yemine uymayan milletvekillerini uyardıklarını duydunuz mu?
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’a “sayın” deyip övdüler, terör örgütüne maddi yardımda bulundular, eleman temin ettiler, belediye araçlarını verdiler, silah taşıdılar, terörist cenazesine gidip heykellerini diktiler, bir gün olsun PKK’ya terörist diyemediler, katliamlarını kınayamadılar, özerklik diyerek ülkeyi bölmeye kalktılar ama bir gün olsun, namus ve şerefleri üzerine ettikleri yemine bağlı kalmadılar.
“O yemini zorla, göstermelik etmek zorundalardı” diyenlere cevabım: Ya ettiğin yemini tut ya da inanmadığın şey için yemin etme.
Bir insan namus ve şerefi üzerine yemini sadece milletvekili olmak için bir prosedürden ibaret görüyorsa, ona ne milletvekili ne de şerefli bir insan denir.
Kendi şerefini çiğneyen birisi kanunu çiğnemez mi?
HDP yönetiminin 53 kişinin katledildiği Kobani olaylarındaki rolü yanında, HDP milletvekillerinin ve belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, parti yöneticilerinin işledikleri suçlar tek tek anlatılmış. Buna karşın kimileri, HDP’nin kapatılmasına karşı çıkarken, bunu demokrasi ve hukuk kavramlarıyla savunuyor. “HDP siyasi parti, suçu ne?” diye soruyorlar. Onlar için iddianamede 600 ile 603’üncü sayfada sıralanan suçları özetledim. Buyurun okuyun:
1) HDP milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının, birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan TBMM’de bölücübaşı ve PKK lehine slogan attılar, sözde gerilla marşını okudular.
2) Yasa dışı gösteri ve terör örgütü propagandası yapan şahısların gözaltına alınmalarını engellemek için araya girip polislerle tartışarak şüphelinin kaçmasına olanak sağladılar.
3) Terör örgütü üyelerinin yakalanmasını önlemek amacıyla operasyon bölgelerinde toplanıp canlı kalkan oldular, operasyonları engelleyerek teröristlerin kaçmasını sağladılar.
4) Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alanlar oldu.
5) PKK–KCK silahlı terör örgütlerine yakın duran ailelerden veya şahıslardan terör örgütü adına para temin ettiler, toplanan paralar ile terör örgütü adına faaliyet yürüten mensupların aileleri ile terör suçlarından tutuklu-hükümlü örgüt üyelerinin ailelerine yardım edip, mahkeme masraflarını karşıladılar.
6) Parti üyelerinin yerel ve genel seçimler öncesi bölge halkı üzerinde HDP’ye oy vermeleri yönünde baskı oluşturdular, yapılan baskılara direnen vatandaşları kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına şikâyet ettiler, bazı vatandaşlar kırsalda kurulan sözde adalet komisyonu adlı mahkemede cezalandırılmaları için götürüldüler.
7) Belediye başkan adayları PKK/KCK terör örgütü tarafından belirlendi. Seçildikten sonra iş ve işlemleri terör örgütü mensuplarınca yönetildi ve denetlendi.
18 Ekim 2012 tarihinde de HDP’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi. Selahattin Demirtaş, HDP’nin kuruluşunu televizyonda şöyle anlattı: “Bizim başarımız, HDP’nin başarısı ki kendisinin, sayın Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir.”
Bu sözü sözler söylemez kapatılması gereken HDP için nihayet geri sayım başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması için iddianameyi hazırladı ve Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. İddianamede, HDP’nin kapatılmasına yetecek deliller fazlasıyla mevcut.
600 dolayında isim hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, bu kişilerin terörist PKK ile olan ilişkileri anlatılmış.
TERÖRÜN OKSİJENİ SİYASETÇİLER
1984 yılında Şemdinli ve Eruh baskınlarıyla Türkiye gündemine yerleşen PKK terör örgütü, 1990’larla birlikte siyasi alanda varlığını göstermeye başladı.
PKK bir yandan Türk-Kürt demeden, kadın, çocuk, bebekleri dahi katlederken, 5 binden fazla asker, korucu, polis şehit etti.
Tüm bu süreçte, PKK güdümünde kurulan partiler terörist PKK’nin siyasi alandaki sözcülüğünü yaptı, PKK’nın yok olma aşamasına geldiği anlarda ona “oksijen” sağladı.
Sürecin başından itibaren yöneticisi, PKK elebaşı
Türkiye’nin tepkisi üzerine Barzani yönetimi, hatıra pulunun taslak olduğunu söylese de vermek istediği mesaj dünyaya ulaştı.
PARTİ DUYMAZDAN GELİYOR
Türkiye’de de konu etraflıca tartışıldı. Ben en çok terörist PKK’nın sözcüsü HDP’nin ne diyeceğini merak ediyordum. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Onu Barzani vermiş, Barzani’ye sorun bence. Bize sormayın. Sonuçta tarihte bu tip haritalar var. Zamana zaman yansıyor da. Buna dair, dediğim gibi bu haritayı Papa’ya veren muhatabına sormak lazım. Bu bizim tartıştığımız bir mesele değil açıkçası” dedi.
Ama durum hiç de onun söylediği gibi değil. O pulun ne anlama geldiğini, PKK’ya yakın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve HDP milletvekili Berdan Öztürk, Barzani yönetiminin yayın organı Rûdaw isimli internet sitesine açıkladı.
BARZANİ’NİN KANALINA KONUŞTU
Bir süre önce AKP’ye oy veren öğretmenlere “Ben o öğretmene öğretmen demem”, çiftçilere “Eğer ilk seçimde siz hâlâ gidip AK Parti’ye oy verirseniz iki elim yakanızdadır”, esnafa “İnsan biraz aklını kullanır”, AKP seçmenine “Sen hâlâ gidip çoluk çocuğunun rızkını Saray’a kiralıyorsan ben insanlığını sorgularım arkadaş” demişti.
Bu da bir parti stratejisidir, çok fazla bir şey denilemez.
Ancak geçen hafta yine “makarna” kelimesi geçen bir konuşma yapınca iki satır yazmak şart oldu. Çünkü yoksullara dağıtılan “makarna” artık siyasi hayatımızda önemli simge haline geldi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye’deki AKP iktidarının yoksullukla mücadele etmediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:
“Aile destekleri sigortasını, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyet Devleti parlamentoda, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 102 sayılı sözleşmesini kabul ederek, aile destekleri sigortasının getirilmesini taahhüt etmiştir. Bu yasayı çıkarmıyorlar. Neden? Yoksulluğu yönetmek ve yoksulların oylarını almak için... Onlara ‘Bak sana bir paket yardım yaptım, sana şu paketi verdim, sana makarna verdim, sana şunu verdim. Sen de bana oyunu ver’ demek için...”
Yani iktidarın stratejisini “Al makarnayı, ver oyu” şeklinde özetleyiverdi.
KENDİLERİNE SORMALILAR
Tacize uğrayan kadın, taciz eden erkek.
Tecavüze uğrayan kadın, tecavüz eden erkek.
Hakarete uğrayan kadın, hakaret eden erkek.
İşkence edilen kadın, işkence eden erkek.
Dövülen kadın, döven erkek.
Samsun’da bu alçaklardan birisi önceki gün sokak ortasında, 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boşandığı eşini öldüresiye darp etti.
O alçak tutuklandı ama zihniyeti serbest, aramızda elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Zaten kısa süre sonra kendisi de tahliye edilir, o alçağı serbestçe aramızda gezinirken görürüz. Tıpkı çocuğunun önünde eşini tabancayla vuran, bıçaklayan, bıçakla boğazını kesen, kaynar suyla vücudunu yakıp, “Öldürürüm seni, birkaç ay yatar çıkarım nasıl olsa” diyen alçaklar gibi.
O ALÇAK YALNIZ DEĞİL
“İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri;
- Başka ülkelerde demokratik yollardan başa gelen 50’den fazla hükümeti devirmeye çalışmıştır.
- En az 30 ülkede demokratik seçimlere büyük çapta müdahale etmiştir.
- 50’den fazla yabancı lideri öldürmeye çalışmıştır.
- 30’dan fazla ülke halkının üstüne bomba yağdırmıştır.
- 20 ülkede halkçı ya da ulusalcı hareketleri bastırmaya çalışmıştır.
Toplam olarak, 1945’ten beri Amerika Birleşik Devletleri 71 ülkede saydığım eylemlerin birini ya da birkaçını gerçekleştirmiş, bunun sonucunda milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine, milyonlarcasının acı ve çaresizlik içinde kıvranmasına ve binlerce kişinin işkence görmesine sebep olmuştur. Son zamanlarda dünyada olup bitenleri izleyen ve çağdaş tarih hakkında bir miktar bilgisi olan herkes büyük bir olasılıkla ABD dış politikasından nefret etmektedir.”
Türkiye ise bu cinayeti aydınlatma çabası ile “tarih yazan ülke” olarak anılacaktır.
2 Ekim 2018 günü girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda, Prens Bin Selman’ın Suudi Arabistan’dan gönderdiği infaz ekibi tarafından öldürüldükten sonra vücudu parçalara ayrılan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD yönetiminin yıllardır elinde tutuğu istihbarat raporu nihayet açıklandı.
CIA BAŞKANI İSTANBUL’A GELDİ
CIA Başkanı Gina Haspel İstanbul’a geldikten sonra hazırlanan ve Trump yönetimi tarafından sümenaltı edilen rapor, Biden yönetimi tarafından önceki gün yayınlandı. Raporda, Bin Selman’ın sorumluluğu şöyle anlatıldı:
“Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı yakalamak veya öldürmek için İstanbul, Türkiye’de bir operasyonu onayladığı değerlendirmesinde bulunuyoruz.
Bu değerlendirmeyi, Veliaht Prens’in Krallık’taki karar verme üzerindeki kontrolüne, önemli bir danışmanın ve Muhammed bin Selman’ın güvenlik ekibinin üyelerinin operasyona doğrudan katılımına ve Veliaht Prens’in yurtdışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içeren tedbirler kullanmayı desteklemesine dayandırıyoruz.
2017’den beri, Veliaht Prens, Krallığın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahipti ve bu da Suudi yetkililerin Veliaht Prens’in izni olmadan bu tür bir operasyonu gerçekleştirme ihtimalini oldukça düşük
“Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, menfur darbe girişmişinde kullanılmayan hücrelerin mevcudiyetinin ve bu yönüyle terör örgütünün Devletimizin Anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunuyor.”
Bu cümlelere açıklamasında yer veren sıradan bir kurum değil, son zamanlarda yaptığı FETÖ operasyonlarıyla gündeme gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı.
İzmir’de, 19 Kasım 2019’dan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensuplarına yönelik gerçekleştirilen 14 operasyonda, 1529’u muvazzaf toplam 1966 kişi gözaltına alındı. Önceki gün de bunlara bir yenisi eklendi: 103’ü muvazzaf, 134 asker ile 14’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi hakkında 46 ili kapsayan geniş bir operasyon yapıldı.
Bu rakamlar halen etkili bir mücadele verilen FETÖ tehlikesinin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.
Ve asıl önemlisi, ülkeyi yönetenlerin, siyasetçilerin, yurttaşların İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın açıklamasındaki şu cümle karşısında uykularının kaçması gerekir:
“FETÖ, Devletimizin Anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda...”
DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Türkiye, birçok cephede çok çeşitli terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bunların arasında PKK, DEAŞ başı çekiyor. Ancak bu örgütlerin ortak yanı devletin dışında olmaları.
Şimdi siz yasal olarak kurulmuş, kanunlara göre faaliyet gösteren, milletvekilleri de TBMM’de Anayasa üzerine yemin etmiş bir HDP yöneticisi olsanız, Savcılığa verilmek üzere bir dilekçe hazırladığınızda, öncelikle hangi cümleyi şikâyete konu edersiniz?
En başta, “PKK terör örgütünün siyası ayağı HDP’dir. HDP ile kim işbirliği yaparsa o çamur üzerine bulaşır. O çamur, o kan üzerine bulaşır” cümlesini değil mi?
O HDP yöneticisinden şöyle bir itiraz duymayı beklersiniz: “Ne demek, PKK elbette bir terör örgütüdür, Türk-Kürt demeden masum sivilleri, bebekleri dahi katleden, askerimizi, polisimizi, korucuları şehit eden kanlı bir terör örgütüdür. HDP yasalara uygundur, milletvekilleri ettiği yemine sadık şerefli birer yurttaştır. PKK gibi kanlı terör örgütüyle hiçbir ilişkimiz yoktur. Dolayısıyla HDP olarak kendisinden şikâyetçiyiz.”
FOTOKOPİ DİLEKÇELER
Evet, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyle, oy veren seçmenlerle ilgili cümleleri ben sarf ettim. HDP Hukuk Bürosu da seçmenlerinin savcılıklara vermesi için bir dilekçe hazırlayıp sosyal medya üzerinden dağıtmaya başladı. Benim HDP seçmenini tehdit ettiğimi, ayrımcılık yapıp nefret suçu işlediğimi, insanları suça tahrik ettiğimi, kişi güvenliğini tehlikeye attığımı iddia etmişler. Sanki on binlerce masum cana kıyan terör örgütüyle ilişkili olan onlar değil de benim...
PKK İLİŞKİSİNDEN ALINMAMIŞLAR!
İyi de benim HDP hakkında söylediğim “PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP’dir” sözünden hiç alınmamışlar.
Şikâyetçi olmamışlar. Dilekçelerinde böyle bir ilişkiyi reddetmemişler, PKK terör örgütünün kötülüklerinden bahsedip hiçbir ilişkileri olduğunu söyleyememişler.
Demokrasi adına, hukuk içinde siyaset yapsın diye oy verdikleri parti, terör örgütü ile ilişki içinde.
Yalnız yurtiçinde değil, tüm dünyada oy verdikleri partinin milletvekilleri, on binlerce insanı katleden PKK en ağır insanlık suçlarını işlerken ona “terör örgütü” dahi deyip kınayamıyor.
CNN Türk’te ‘Tarafsız Bölge’ programında HDP’nin, Türk-Kürt ayırmadan masum insanları katleden ve on binlerce insanın canına kıymış PKK’nın siyasi sözcüsü olduğunu bile bile oy vermeyi, “askerimize sıkılan kalaşnikof kurşunu”na benzetmemi çarpıtan ve kızanlar oldu.
Çarpıtma şuydu: Sadece terör örgütü PKK ve onun siyasi ayağı HDP ile oy verenlerinden söz etmeme rağmen, küçük beyinleriyle sözlerimi çarpıtıp “Kürt düşmanı” ilan etmeye kalktılar.
Terörist PKK’ya onun siyasi uzantısına laf söyleyince “Kürt düşmanı ilan etmek” eski taktikleridir.
Öte yandan, sosyal medyada edilen küfürler, ahlaken çürümüş bir kısım HDP seçmenin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Diğerlerinin payına da kendilerini beraberce oy verdikleri bu küfürbazlarla eşitlemek kaldı.
SORUMLU YURTTAŞLIK
Ama asıl kızdıkları, kafalarının içindeki cevabını veremedikleri şu soruydu: Sorumlu bir yurttaş olarak PKK terör örgütü ile böylesine ilişkisi olan bir partiye oy vermeli miyim?
29 yaşındaki Avustralyalı cani, 51 kişiyi öldürürken 49 kişiyi de yaralamıştı. Günlerce bunu konuştuk ama adını hatırlamıyorsunuz değil mi?
Yeni Zelanda tarihinde bugüne kadar ilk ve tek “terörist” saldırı ile ilgili öylesine önemli bir mücadele verildi ki, adını kimsenin hatırlamadığı o terörist şimdi aldığı ömür boyu müebbet hapis cezasını sessiz sedasız çekiyor.
Oysa amacı neydi? Ülkeye bir nefret dalgası yaymaktı.
Dünyanın başka yerlerinde aynı türden suçları işleyenler gibi adı duvarlara yazılsın, tarihe geçsin istiyordu. Ama unutuldu...
Peki bunu kime borçluyuz?
Başta Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olmak üzere teröre karşı tek vücut olan siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, devlet kurumlarına, ülkede her din ve inançtan yaşayan insanlara, Yeni Zelanda vatandaşlarına...
‘O TERÖRİST İSİMSİZ KALACAK’
Çünkü bir süre sonra buna karşı tavır almak da gerekecek.
Kaçırdıkları savunmasız 13 insanımızı başlarından vurarak infaz eden terörist PKK’nın bu katliamından sonra, onlara bu silahı veren Amerika Birleşik Devletleri’nin rolü de her yönüyle tartışılıyor. Yıllardır, “Amerika gibi bir müttefikiniz varsa düşmana gerek yok” dememin nedeni bu. Amerika, “demokrasi, hukuk, insan hakları” lafları ağzından düşmeyen, “terör destekçisi ülke” konumundadır.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün, “eğer PKK yaptıysa” şeklindeki açıklamasından sonra, Dışişleri Bakanı Blinken’ın katliamda PKK’nın rolünü kabul etmesi izledikleri ikiyüzlü politikayı göstermesi açısından önemliydi.
İKİYÜZLÜ VE KAYPAK
Amerika’nın bir yandan binlerce TIR dolusu silah vermesi, bir yandan kaypak açıklamalar yapması ikiyüzlülüğünün yanında suç ortaklığını da gösteriyor.
Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu en üst düzeyde şöyle dile getirdi: “İşte Amerika’nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO’da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO’da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız, bizim yanımızda yer alacaksınız. Gara’da öldürülen 13 Türk vatandaşımızın kanı, terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır.”
Amerika’nın terör örgütüne verdiği destek bundan açık ifade edilemezdi.
MÜTTEFİK Mİ SÖZDE MÜTTEFİK Mİ?
Şehitlerimizin mekânı cennet olsun, ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Elbette ne onlar, ne alçak terör örgütü PKK’nın yaptıkları unutulmayacak.
İşin acı ve dayanılmaz tarafı, terörist PKK’nın siyasi kolu ve sözcüsü HDP milletvekillerinin yaptıkları açıklamalar oldu.
Acımıza acı kattılar.
Hele HDP milletvekilleri Hüda Kaya ile Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun zehirli dilleriyle sosyal medyadan yaydıkları mesajlar unutulacak gibi değil.
Terörist FETÖ ve PKK’lıların sözcülüğünü elden bırakmayan Ömer Faruk Gergerlioğlu şu mesajı paylaştı:
“PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2.5 sene önce bana başvurmuştu. Sağ salim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı.”
PKK sözcüsü HDP milletvekili Hüda Kaya da sosyal medya hesabından şunları yazdı:
“Hakikatler bu kadar mı çarpıtılır?
Benden de şehit Astsubay Ömer Halisdemir’e bir mektup yazmamı istediler.
Galiba bu çalışmada en zor görev bana düştü...
Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, canı pahasına Türkiye’nin, hepimizin kaderini değiştiren kurşunu atan Ömer Halisdemir’di.
Attığı kurşun, yalnız bir haini öldürmeyecek, kendisini de şehadete götürecekti.
15 Temmuz’a giden sürecin taşları böyle örüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, o şûralarda, 15 Temmuz gecesi kendisini darbe ile devirecek hatta öldürecek FETÖ’cülerin listeleri imzalatıldı. O yüzden 2020 yılı YAŞ toplantısında tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve Kara Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atanan FETÖ’cü Serdar Atasoy meselesi en ince ayrıntısına kadar aydınlatılmalı. Yoksa şu iki soru hep akılları kurcalayacak: Atasoy’u kim korudu ve onun gibi başka FETÖ’cüler de var mı?
ATAMA DOSYASINI HAZIRLAYANLAR ARAŞTIRILMALI
Konuyla ilgili ilk yazımda, bu atama dosyasının hazırlanmasında doğrudan ve dolaylı etkisi olanların tümünün FETÖ iltisakı ve irtibatının araştırılması gerektiğini yazmıştım.
Hâlâ aynı düşüncedeyim hatta TSK içinde sadece “sabit hat” soruşturmalarıyla yürütülen FETÖ araştırmalarının, uygulamadan kaldırılan FETÖMETRE dahil tüm yöntemlerle sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü TSK’daki tek bir FETÖ’cü, rütbesi ne olursa olsun, bir bardak sudaki bir damla siyanür gibidir; affetmez, öldürür...
BAKAN AKAR’IN AÇIKLAMALARI
Bu konuda açıklamasını en çok merak ettiğim kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dı. Çünkü YAŞ toplantılarına terfi dosyalarının hazırlanmasında sorumluluğu olan bakanlığın en üst makamında. Akar’ın görüşleri dün Hürriyet yazarı Sedat Ergin’in kaleminden okudum. Sedat Ergin’in yazısından ilgili bölüm şöyle:
“Serdar Atasoy adındaki bir kurmay albayın geçen ağustos ayındaki YAŞ’ta tuğgeneralliğe terfi etmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda istihbarat başkanlığına atanmasından sonra FETÖ’cü olduğunun ortaya çıkması hadisesini kendisine sordum. Konunun kamuoyunda tartışma konusu haline geldiğini belirterek, ‘Böyle bir kişinin nasıl terfi edebildiği sorusu tartışılıyor’ diye ekledim. Milli Savunma Bakanı, ‘Bu kişi ile ilgili bilgi ve belgelerin gelmesiyle ilişiği kesilmiştir’ diye yanıtladı.
Mülakatın bundan sonraki soru-cevap bölümü şöyle geçti:
Ama yine de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon kanalında, “15 Temmuz’u FETÖ mü yaptı?” sözünün, 15 Temmuz’a “tiyatro”, “kontrollü darbe” diyen CHP’liler ve yandaşları ile özellikle FETÖ’cü sosyal medya hesapları tarafından dakikalar içerisinde hızlı bir şekilde paylaşılması, konunun bir kez daha gündeme gelmesini sağladı.
Aslında Soylu’nun söylediği açıktı; FETÖ’nün darbe girişiminin arkasındaki ABD’yi işaret ediyordu. Ertesi gün, Soylu’nun konu hakkındaki sözleri daha açık bir şekilde Hürriyet’te yayınlandı. Aynı gün Reuters Haber Ajansı çevirisini yapıp servis etti. Saatler sonra da Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iddiaları reddetti ve şu açıklamayı yaptı: “Açıkça ifade etmek gerekirse, ABD’nin, 2016’da Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimine hiçbir dahli olmamıştır. ABD bu girişimi derhal kınamıştır. Aksi yöndeki iddialar yanlıştır ve Türkiye’nin NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik ortağı olmasıyla bağdaşmamaktadır.”
BIDEN DARBEYİ BİLİYORDU
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price belki bilmiyordur ama 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olan üç grup vardı: Birincisi 25 Aralık 2015’ten itibaren Ankara’da darbe toplantılarını organize eden FETÖ’nün Genelkurmay imamı Adil Öksüz ile 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde beraber hareket ettiği “mahrem imamlar” ve FETÖ elebaşı Gülen. İkincisi, o toplantılara katılan TSK içindeki FETÖ’cü darbeci askerler, üçüncüsü de şimdiki ABD Başkanı Joe Biden...
“Hiç de inandırıcı değil” dediklerini duyar gibiyim. FETÖ’cülerin ByLock kayıtları olmasa ben de aynısını düşünürdüm. Ama Biden’ın Türkiye’de bir darbe hazırlığından 2016 yılı Ocak ayında haberdar olduğunu FETÖ’nün iki üst düzey yöneticisi olan Rıdvan Kızıltepe ve Barbaros Kocakurt’un 2 Şubat 2016 tarihli ByLock yazışmalarından öğrenmiştik.
İSTANBUL’DAKİ ‘BOŞBOĞAZLIK’
Şimdiki ABD Başkanı’nın ülkesindeki bir lakabı da
Bakalım dünya bu kararı görecek mi?
Sadece karşılıklı anlayış ve sevgi adına söylenmiş bir cümle nedeniyle, “Türklüğe hakaret” ettiği iddiasına verilen ceza ile oluşturulan linç iklimi sonucu hedef gösterilen gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak 2007 günü Şişli’de katledildi.
Oluşturulan nefret iklimini, 2006 yılından itibaren İstihbarat Dairesi Başkanlığı içinde kurdukları “C5” isimli illegal büroda takip eden FETÖ üyesi istihbaratçılar; öldürülmesinden 6 ay sonra 12 Haziran 2007’de başlatacakları “Ergenekon kumpası” için Hrant Dink’i av olarak kullandı.
Trabzon’da, tıpkı Rahip Santoro cinayetindeki gibi, 18 yaşından küçük katile işletilecek cinayet en ince detayına göre planlanmıştı. Rahip Santoro cinayeti, Malatya Zirve Yayınevi katliamı, Danıştay cinayeti gibi Dink cinayeti de FETÖ’cü istihbaratçıların gözü önünde işlenmiş, hepsi de kumpas için kullanılmıştı. Bunlar içinde dünyada en fazla tepki gösterileni Dink cinayeti olmuştu. Bu cinayetle kumpasın alt yapısı artık hazırdı.
Planı da Trabzon Emniyet’ine yardımcı istihbarat elemanı olarak kaydedilen Erhan Tuncel aracılığıyla yürüttüler. Tuncel, Yasin Hayal ve katil Ogün Samast’ı yönlendiriyor, tüm bunlar FETÖ’cü istihbaratçıların gözü önünde gerçekleşiyordu.
BAŞINDA BERE, CEBİNDE TABANCA VE TÜRK BAYRAĞI
Katilin Trabzon’dan yola çıkışından bile haberdardılar. Başında, cinayeti işlerken bile çıkarmadığı beyaz beresi vardı, cebine tabanca ve bir de Türk bayrağı konmuştu.
Plana göre, cinayetten sonra kaçmayacak, olay yerinde Türk bayrağını açıp, slogan atacaktı.
Ama paniğe kapıldı ve kaçtı. Senaryo, yakalandığı Samsun’da gerçekleştirildi. Arkasında Atatürk’ün bir sözü, elinde Türk bayrağı ve jandarma görevlilerinin olduğu görüntüler, FETÖ’cü istihbaratçı polisler tarafından kaydedilmiş, sonra da medyaya servis edilmişti. Senaryo, “Dink’i, Atatürkçüler, milliyetçiler öldürdü” ifadesi üzerinden ilerledi, kısa süre sonra “Ergenekon öldürdü” şeklini aldı.
FETÖ’NÜN TÜRKİYE KUMPASI
Bu tüm Türkiye’ye kurulan bir kumpastı aslında. Evet, onu mahkeme salonlarında tehdit edenler, darp edenler vardı, evet her yerde linç ediliyordu.
Ama, öldürüleceğini bilenler onu korumak yerine cinayeti işleyeceklere yol veriyordu. Bu tüm Türkiye’ye karşı bir kumpastı.
Yazar Ahmet Altan ve yardımcısı Yasemin Çongar’ın yönettiği Taraf isimli gazete başta olmak üzere FETÖ’cü istihbaratçıların yalanlarına alet olanlar algı operasyonlarında başı çekiyordu. “Hrant için adalet için” sloganları atılıyor ama gazeteciler, katledilen meslektaşları için hakikatin peşinde koşacaklarına, FETÖ’cü istihbaratçıların onlara söyledikleri yalanları aktarıyorlardı.
FETÖ’nün gazetecileri de tıpkı istihbaratçıları gibi, bile bile gazeteci Dink cinayetini karartmak için kalem sallıyorlardı.
GİZLENEN DELİLLER VE KURGU ŞEMALAR
Cinayetten sonra FETÖ’cü istihbaratçılar Hrant Dink’in öldürüleceğine dair kendi imzalarını taşıyan istihbarat raporlarını saklıyor, ellerinde şemalarla “olağan şüpheli” olarak gördükleri isimleri katillerle yan yana getirip, savcılara hatta Dink’in yakınlarına ulaştırıyorlardı.
O şemalarda kendi parmak izleri olan “Erhan Tuncel” özenle dışarıda tutuluyordu. FETÖ’cü istihbaratçı, FETÖ’cü hâkim ve savcılar yanında FETÖ’cü gazeteciler, faili oldukları cinayetin üzerini örtmeye çalışıyorlardı.
2008 yılında Milliyet gazetesinde yazdığım haberler ve dava dosyasından ulaştığım belgelerle hazırladığım “Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları” ve 2010 yılında çıkan “Kırmızı Cuma” kitaplarımla, bugün daha net görülen gerçekleri tek tek anlattım.
FETÖ’CÜ HÂKİMLER İŞBAŞINDA
2012’de FETÖ’cülerin yönettiği mahkemelerde Hrant Dink davasının üstü göstermelik cezalarla örtülmeye çalışılırken, tek bir kamu görevlisi yargılanmadı. 17/25 Aralık 2013 sonrası dosyanın yeniden açılmasıyla gerçekler ortalığa saçıldı.
Benim için de bedeli ağır oldu; yargılanmalar, tehditler, hapis, hakaret ve linç yaşadım ama neredeyse 13 yıl geçtikten sonra bugün gerçek anlaşıldı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink cinayetinin, “FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün talimatları ve örgütün amaç ve idealleri doğrultusunda işlendiğine” hükmetti. Ama ne hikmetse, Dink cinayeti davası 2007-2012 yılları arasında Beşiktaş’ta FETÖ’cü mahkemeler tarafından görülürken salonları dolduranlar, bu kez cinayetin arkasından çıkan gerçek failler yargılanmaya başladığında Çağlayan Adliyesi’ne uğramaz oldular.
Avrupa ülkelerinin barolarından hukukçuların, yabancı gazetecilerin, milletvekillerinin doldurduğu salonlarda yalnızca birkaç vefalı arkadaşı davayı takip etti.
‘KATİL DEVLET HESAP VERECEK’ DİYENLER
“Katil devlet hesap verecek” diye bağıranlar, cinayet işlendiğinde devletin tüm kurumlarını ele geçirmiş olan FETÖ mensupları yargılanırken sessizliğe büründü. Yabancı gazeteciler, yabancı siyasetçiler, diplomatlar, yabancı hukukçular belli ki katili beğenmiyorlardı.
14 Ağır Ceza Mahkemesi, cinayette FETÖ’nün rolünü ortaya koydu ve bu cinayete yol verenlerle ilgili önemli kararlar aldı. Elbette bu kararların, zaman aşımı nedeniyle beraat kararları dahil eleştirilecek yönleri vardır. Bunlara itiraz da edilecektir. Ama gerekçeli karar açıklandığında FETÖ’nün rolünü daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi sıra, Hrant Dink cinayeti konusunda 2007 ve sonrası hassasiyet gösteren dünya kamuoyunda. Avrupa’nın, Amerika’nın gazetecileri, siyasetçileri, hukukçuları, ifade özgürlüğü savaşçılarında. Dink cinayetinin arkasındaki yapı; FETÖ ortaya çıktı. Hâlâ onları ülkenizde koruyacak mısınız?