‘Din kisvesiyle milleti sömürene prim yok’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünde güçlü mesajlar verdi. FETÖ’yü son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceklerini vurgulayan Erdoğan, AK Parti’nin dünkü Meclis Grup toplantısında özetle şunları söyledi:

BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ

“CHP ve şürekası, yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükselterek milletin yüreğini daraltmaya, zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yurtdışındaki kimi karanlık çevreler ve sosyal medya mecralarından aldıkları destekle, giderek pervasızlaşan bu kesimin gerçek yüzünü millete göstermek boynumuzun borcudur. Karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz.

SİYASİ MÜSİLAJI DA TEMİZLEYECEĞİZ

Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden bilimin ve tekniğin ışığında yürüttüğümüz çalışmalarla geliyorsak, Türk siyasetini de kirleten siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. İnşallah 2023 Haziran ile birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerinin, bizim bakanlıklarımızın, kurumlarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaları sahiplenme gayretlerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık elbette kötüdür, altını çiziyorum, ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Karşımızda hâlâ yalan, iftira, çarpıtma dışında bir politika yöntemi bilmeyen; esasen öyle bir derdi, öyle bir arayışı da olmayan; tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var.

DİNİMİZİ YILLAR YILI SÖMÜRDÜLER

PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşı da veriyoruz. Kamudan iş dünyasına, sivil toplumdan eğitime kadar devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Örgütün, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde hain emellerini yerine getirmek için hâlâ çalışan, fırsat kollayan mensupları var. Diğer terör örgütleri ile mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ’yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz.

Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin. Bizim kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum ama aldandık, şimdi toparlandı. 2010’dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde, yakın takipte götürüyoruz.

Türkiye artık ister terör örgütleri kullanılarak yapılsın ister başka ayak oyunlarıyla önüne getirilsin, vatanının bütünlüğü ile milletinin birliğine, devletinin bekasına yönelik her türlü tehdidi dünyanın neresinde olursa olsun kaynağında bulup yok etme gücüne, iradesine, kararlılığına sahip bir ülkedir. Türkiye’nin güvenliği artık sınırlarında değil tehditlerin bulunduğu yerlerde başlıyor. Yine ülkemizin maruz kaldığı saldırıların önemli bir kısmının da siyasetin, ticaretin, sosyal hayatın kendi doğal mecrasından kaynaklanan hadiseler olmadığının farkındayız. Bu şekilde baktığımızda PKK’ya da FETÖ’ye de benzer gayelerle her an önümüze çıkabilecek diğer yapılara karşı da teyakkuz halimizi sürdüreceğiz.”

EKONOMİYİ BÖYLE KANTARA ÇIKARIYORUZ

“Sanayi üretimi bir kez daha rekor seviyede artarak Türkiye’nin üretim ve ihracat gücünü teyit etti. Dün açıklanan verilere göre mayıs itibarıyla sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41 ve bir önceki aya göre de yüzde 1,3 seviyesinde yükseliş gösterdi. Buyurun, işte biz ekonomiyi böyle konuşuyoruz, böyle kantara çıkartıyoruz ve ekonominin belkemiği olan sanayi ile yolumuza devam ediyoruz. Yeni yatırımlarla büyüyen, istihdamı artan, ihracatı yükselen Türkiye adım adım hedeflerine yaklaşıyor.”

Erdoğan Saadet Partisi’nden (SP) istifa ederek AK Parti’ye geçen Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ile Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı’ya rozetlerini taktı.

