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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın AK Parti Gümüşhane İl Danışma Toplantısı’na telefonla bağlanarak partililere seslendi. “Sizleri İstanbul’dan en kalbi duygularla selamlıyorum” diyen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Gerek ana kademe gerek kadın kollarınız gerek gençlik kollarınız olarak danışma meclisi toplantılarımızın önemini, ehemmiyetini zaten sizler de çok çok iyi biliyorsunuz. Şu anda, yaklaşık 1.5 yılın kaldığı seçimler öncesinde bu yapılan danışma meclisi toplantılarımızın ne kadar önemli olduğu malumunuzdur. Hele hele Gümüşhane’miz için bu çok çok farklılık arz ediyor ve şimdi de inşallah Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın yapılışıyla birlikte Gümüşhane, Bayburt çok daha farklı noktaya gelecek.”

‘AK GENÇLİK SENİNLE’

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Salondaki gençlerin, “Dik dur eğilme, AK gençlik seninle” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız. Ayakta tutun yeter ki Gümüşhane’mizi her zaman olduğu gibi çok çok farklı müstesna bir şekilde inşallah 2023’e hazırlayın. 2023’te Cumhur İttifakı olarak Gümüşhane’den silme çıkmaya kararlı mıyız? Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kolları olarak inşallah kapı kapı dolaşmak suretiyle 2023’te ben inanıyorum ki Gümüşhane ve Bayburt gayet başarılı bir netice alacak. İnşallah her zaman olduğu gibi Gümüşhane’nin sesi, Bayburt’un sesi çok daha farklı, çok daha güçlü çıkacak.”