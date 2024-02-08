Dilfiraz Hanım’ın umutlarını da öldürdüler

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50 yaşındaki Dilfiraz Karataş iki çocuk annesiydi. Bağcılar’da yaşıyordu. Teyzesinin kızı 40 gün önce kanserden hayatını kaybetti. Okunacak mevlitte yemekleri yapmak için metrobüsle Çağlayan’a gitti. Bu sırada peş peşe silahlar patlamaya başladı. İlk vurulanlardan biri oldu. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİDE HAYALLERİ KALDI

Karataş sosyal medya hesabından 2024 için sağlık ve iyi bir hayat dilemişti. Terör kurşunu güzel dileklerini ve umutlarını da öldürdü. Karataş için dün Bağcılar Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Dilfiraz Karataş’ın eşi Kamer Karataş, oğlu Okan Karataş ve kızı Seda Karataş kabul etti. Vali Davut Gül’ün koluna girerek destek verdiği kimya öğretmeni Seda Karataş “Annem yaşlanacaktı. Ben ona bakacaktım” diyerek gözyaşı döktü.

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2 YARALI TABURCU OLDU

- Cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül ise terör saldırısında yaralanan diğer 6 kişiden 2’sinin taburcu olduğunu, tedavisi devam eden 2’si polis 4 kişinin durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Polislerimizi tebrik ediyorum. Terörle mücadele biliyorsunuz uzun bir süreç. Önceki dönemlerde olduğu gibi şimdi de bundan sonra da inşallah bu devam edecek” dedi.