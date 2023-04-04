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Dilencinin yarım günlük kazancı zabıtayı bile şaşırttı

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#Sarıçam#Dilenci#Zabıta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 10:05

Adana’nın Sarıçam ilçesinde sabahtan öğlene kadar dilenen bir şahsı yakalayan zabıta ekipleri şahsın üzerinde 2 bin 110 TL ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı.

Dilencinin bu parayı sabahtan öğleye kadar vatandaşların dini duygularını sömürerek aldığı ortaya çıktı. Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunu'ndan işlem yaptı.

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#Sarıçam#Dilenci#Zabıta

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