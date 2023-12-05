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Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi: Trafiğe takılan araçlar vatandaşları şaşırttı

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#Dilan Polat#Araç#TMSF
Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi: Trafiğe takılan araçlar vatandaşları şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 19:39

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi.

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Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Polat çiftinin araçları Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.

Şirketine kayyım atanan Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.

Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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#Dilan Polat#Araç#TMSF

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