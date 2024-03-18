Dilan-Engin Polat ve babaları hakkında şok iddia! Suikast karşılığı bayilik teklifi! 'Banu Parlak'ı vurursan 2 milyonluk bayi senin'

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Vergi kaçakçılığı suçlaması ile cezaevinde bulunan Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili çarpıcı bir iddia gündemde. Polat çiftinin Banu Parlak'a suikast yapılması için adam tuttuğu ve bu kişiye Parlak'ı vurması karşılığında 2 milyonluk bayi vermeyi vaat etmiş.

Suikast iddiasına ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz şu sözlerle anlattı:

Hali hazırda kara para aklama vergi kaçakçılığı soruşturma sürerken Banu Parlak'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin de Polat çiftinin azmettirici olduğu iddiasıyla başlatılan diğer soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. İddianame kapsamında Dilan-Engin Polat ve baba Sezgin Polat hakkında birden fazla kişiye zarar verme, silaha tehdit tehdit suçlaması ile 2 yıl 4 aydan 8 yıla hapis istemi var. İlerleyen günlerde Polat'lar hakim karşısına çıkacak.

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"BANU PARLAK'I VURMAM KARŞILIĞINDA BAYİLİK ALACAĞIMI SÖYLEDİLER"

Tanıkların verdiği ifadeler dikkat çekici. Tanıklardan biri olan Halil İbrahim Kalkan, ifadesinde 2017 yılında Sezgin Polat'a 500 bin lira borç verdiğini ve alamadığını söyledi. "2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu ve gelinine ait güzellik merkezinin bir bayiliğini borca karşılık vereceğini ama benim Banu Parlak'ı vurmam gerektiğini, bunu yaparsam 2 milyonluk bayiliği alacağımı teklif etti ancak kabul etmediğimi söyledim. Tekliflerini kabul etmeyince paramı istedim ve beni ayağımdan vurdurdular." dedi.

Halil İbrahim Kalkan, Banu Parlak ile tanışıklığının sosyal medyadan olduğunu, Polat'lar tarafından vurdurulmasının üzerine Parlak'ın kendisine ulaştığını ve geçmiş olsun dediğini iletişiminin bu şekilde başladığını söyledi.