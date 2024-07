Dikkatsizliğin kurbanı oldu

Haberin Devamı

Antalya ’Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, çocukluk arkadaşı M.Ç. ile balıktan dönerken kendisine ait ‘Alber’ adlı tekne ile Kemer Marina’da kaza geçirdi. Bahar, tekne kıyıya yanaşacağı esnada, dinlenmek için kullandığı pufun suya düştüğünü gördü. Bahar, pufu almak için arkadaşından manevra yapmasını istedi, bu esnada dengesini kaybederek denize düştü.

ŞORTUNUN İPİ PERVANEYE TAKILDI

Bahar’ın şortundaki ip pervanelere dolandı. Bahar, kolundan ve başından ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine limana Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, Kemer’deki özel bir hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı ve travma nedeniyle hayatını kaybetti. Çocukluk arkadaşı M.Ç. ise gözaltına alındı. Bahar’ın kaza esnasında şehir dışında olan eşi ve iki çocuğu da cenaze işlemleri için Antalya’ya hareket etti.

Ali Bahar’ın vefat haberinin ardından Antalya iş ve siyaset dünyası adeta Kemer’e akın etti. Başsağlığı mesajı paylaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üzgünüm. İyi bir insan, iyi bir dosttu. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” diye konuştu.

‘GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ’

Hürriyet’e konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Çok talihsiz, kimsenin aklına gelmeyecek bir olay. Gerçekten çok üzgünüz” dedi.

Ali Bahar’ın en yakın dostlarından biri olan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş, “Ali zorluğu severdi, hiç vazgeçmezdi. Kazada ağır yaralar almasına rağmen yine direndi. Ama bu sefer olmadı. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Bahar’ın A takımında yer alan isimlerden biri olan OSB Bölge Müdürü İlhan Metin de, “Kurtarmak için her şeyi yaptık, zamanla yarıştık ama olmadı. Acımız tarifsiz” diyerek duygularını dile getirdi.

MOTTOSU ‘ÇİFT KANATLI MELEK’Tİ

- Antalya Şarampol Mahallesi’nde 1969 yılında dünyaya gelen Ali Bahar, Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunuydu. Ali Bahar, yakın zamanda kaybettiği babası İbrahim Bahar’ın geçmişte yapmış olduğu tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et gıdaları sektöründe iş hayatına başladı. Kısa sürede Türkiye’nin önemli iş insanları arasına katılan Ali Bahar, beyaz et, kırmızı et, hindi eti, süt ürünleri iştigal konularını içeren, bin 200 ton kapasiteli, 12 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet yürüten bir şirket, Altınova’da 3 bin metrekare süt tesisi ayrıca köfte ve döner fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ayrıca ithal peynir dağıtımı içeren dağıtım şirketi kurdu. Bahar, ATSO başkanı olduktan sonra ATSO ve OSB’deki çalışmalarını ‘çift kanatlı melek’ mottosu ile yürütmeye başlamıştı.